Важны первые 24 часа: нейрохирург назвал самые опасные симптомы при сотрясении мозга

Сотрясение мозга — одна из самых частых травм, встречающихся у детей. Многие думают: «Подумаешь, ушибся», — можно полежать дома, и всё пройдёт. Но так ли это?

Мы публикуем инструкцию от врача-нейрохирурга ярославской Областной детской клинической больницы Дмитрия Шелкошвеева, на основе которой родители смогут понять, когда лучше положить ребёнка в больницу.

Важны первые 24 часа

— Если вы отказались от стационарного наблюдения, считая, что травма является несерьёзной, то имейте ввиду, что новые симптомы или непредвиденные осложнения могут развиться в течение нескольких часов или даже дней после травмы, — объясняет Дмитрий Шелкошвеев. — Первые 24 часа являются наиболее важными, и ребёнок должен оставаться под присмотром родителей как минимум в течение этого времени.