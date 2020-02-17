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Важны первые 24 часа: нейрохирург назвал самые опасные симптомы при сотрясении мозга

Ярославский врач рассказывает, когда лучше остаться лечиться в больнице

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Главными после травмы являются первые 24 часа&nbsp;

Главными после травмы являются первые 24 часа 

Сотрясение мозга — одна из самых частых травм, встречающихся у детей. Многие думают: «Подумаешь, ушибся», — можно полежать дома, и всё пройдёт. Но так ли это? 

Мы публикуем инструкцию от врача-нейрохирурга ярославской Областной детской клинической больницы Дмитрия Шелкошвеева, на основе которой родители смогут понять, когда лучше положить ребёнка в больницу. 

Важны первые 24 часа

— Если вы отказались от стационарного наблюдения, считая, что травма является несерьёзной, то имейте ввиду, что новые симптомы или непредвиденные осложнения могут развиться в течение нескольких часов или даже дней после травмы, — объясняет Дмитрий Шелкошвеев. — Первые 24 часа являются наиболее важными, и ребёнок должен оставаться под присмотром родителей как минимум в течение этого времени. 

Доктор перечисляет симптомы, при которых нужно немедленно отправиться в больницу: 

  • сонливость, разбудить ребёнка становится всё сложнее;
  • тошнота или многократная рвота;
  • судороги или эпилептические припадки;
  • сильное или усиливающееся головокружение;
  • сильная головная боль;
  • слабость или онемение руки или ноги;
  • спутанность речи или странное, необычное поведение;
  • один зрачок (черная круглая часть глаза) больше, чем другой; своеобразные необычные движения глазных яблок; двоение зрения или другие зрительные расстройства;
  • очень медленный или очень быстрый пульс; высокое артериальное давление;
  • необычное, странное дыхание;
  • припухлость мягких тканей головы продолжает значительно увеличиваться, несмотря на приложения пакета со льдом.

— Если появится любой из этих симптомов, немедленно вызовите скорую помощь или обратитесь в больницу, — объясняет нейрохирург. — Вы можете давать кушать или пить, как обычно ежедневно это делаете, если ребенку этого хочется. Не давайте никаких седативных или снотворных средств, а также сильнодействующих обезболивающих (более сильных, чем парацетамол), по крайней мере, в течение первых 24 часов после травмы.

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сотрясение мозгаЧМТ
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