Важны первые 24 часа: нейрохирург назвал самые опасные симптомы при сотрясении мозга

Сотрясение мозга — одна из самых частых травм, встречающихся у детей. Многие думают: «Подумаешь, ушибся», — можно полежать дома, и всё пройдёт. Но так ли это?
Мы публикуем инструкцию от врача-нейрохирурга ярославской Областной детской клинической больницы Дмитрия Шелкошвеева, на основе которой родители смогут понять, когда лучше положить ребёнка в больницу.
Важны первые 24 часа
— Если вы отказались от стационарного наблюдения, считая, что травма является несерьёзной, то имейте ввиду, что новые симптомы или непредвиденные осложнения могут развиться в течение нескольких часов или даже дней после травмы, — объясняет Дмитрий Шелкошвеев. — Первые 24 часа являются наиболее важными, и ребёнок должен оставаться под присмотром родителей как минимум в течение этого времени.
Доктор перечисляет симптомы, при которых нужно немедленно отправиться в больницу:
- сонливость, разбудить ребёнка становится всё сложнее;
- тошнота или многократная рвота;
- судороги или эпилептические припадки;
- сильное или усиливающееся головокружение;
- сильная головная боль;
- слабость или онемение руки или ноги;
- спутанность речи или странное, необычное поведение;
- один зрачок (черная круглая часть глаза) больше, чем другой; своеобразные необычные движения глазных яблок; двоение зрения или другие зрительные расстройства;
- очень медленный или очень быстрый пульс; высокое артериальное давление;
- необычное, странное дыхание;
- припухлость мягких тканей головы продолжает значительно увеличиваться, несмотря на приложения пакета со льдом.
— Если появится любой из этих симптомов, немедленно вызовите скорую помощь или обратитесь в больницу, — объясняет нейрохирург. — Вы можете давать кушать или пить, как обычно ежедневно это делаете, если ребенку этого хочется. Не давайте никаких седативных или снотворных средств, а также сильнодействующих обезболивающих (более сильных, чем парацетамол), по крайней мере, в течение первых 24 часов после травмы.