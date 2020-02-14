В ЗАГСе рассказали, в каком возрасте в Ярославле женщины рожают первенца

В 2019 году в Ярославле появилось на свет 6330 малышей

В ЗАГСе рассказали, в каком возрасте рожают жительницы Ярославля. Выводы сделаны по итогам 2019 года.



— Средний возраст мам, родивших первого ребёнка в 2019 году, — от 24 до 28 лет. Наибольшее количество рождений приходится на женщин в возрасте от 24 до 35 лет, — рассказали в отделе ЗАГС мэрии Ярославля.



Примерно 42–44% малышей, появившихся на свет в Ярославле, стали первенцами. В 40–42% семей в 2019 году родились вторые дети, в 10–11% семей — третьи. Остальные — это семьи, в которых малыши стали четвертыми, пятыми, шестыми или седьмыми.

