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В ЗАГСе рассказали, в каком возрасте в Ярославле женщины рожают первенца

И озвучили, сколько мальчиков и девочек появилось на свет в городе в прошлом году

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В 2019 году в Ярославле появилось на свет&nbsp;6330 малышей

В 2019 году в Ярославле появилось на свет 6330 малышей

В ЗАГСе рассказали, в каком возрасте рожают жительницы Ярославля. Выводы сделаны по итогам 2019 года.

— Средний возраст мам, родивших первого ребёнка в 2019 году, — от 24 до 28 лет. Наибольшее количество рождений приходится на женщин в возрасте от 24 до 35 лет, — рассказали в отделе ЗАГС мэрии Ярославля.

Примерно 42–44% малышей, появившихся на свет в Ярославле, стали первенцами. В 40–42% семей в 2019 году родились вторые дети, в 10–11% семей — третьи. Остальные — это семьи, в которых малыши стали четвертыми, пятыми, шестыми или седьмыми.

В 2019 году в городе было зарегистрировано две тройни и 85 двоен.

Всего в прошлом году в Ярославле на свет появилось 6330 малышей, что на 533 меньше, чем в 2018 году. Из них мальчиков — 3274, девочек — 3056.

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