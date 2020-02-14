«Просим не паниковать»: в Ярославской области с завода на скорой увезли китайца

В социальных сетях жители Ярославской области обсуждают произошедшее на Тутаевском моторном заводе. Накануне с предприятия врачи скорой помощи увезли сотрудника из Китая.
— Просим людей не паниковать, — говорят в администрации предприятия. — Все сотрудники завода, которые приехали из Китая, при въезде прошли специальные проверки. Никакого коронавируса на предприятии нет.
Тем не менее люди переживают, вспоминая, что в России уже есть случаи, когда люди заражались китайским коронавирусом. Но переживают зря.
— У пациента из КНР обычная ОРВИ, — сообщил источник 76.RU. — Никаких подозрений на коронавирус у него не выявлено.
О новой болезни стало известно в декабре прошлого года — власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая начали принимать экстренные меры по предотвращению эпидемии. Российские власти подключились в конце января — премьер-министр поручил закрыть границы на Дальнем Востоке, были приостановлены полеты в Китай и проведена эвакуация российских граждан из КНР.
Первые зараженные коронавирусом в России были обнаружены 31 января. Сегодня одну из заболевших, китайскую студентку Лесли, выписали из больницы. По словам медиков, девушка совершенно здорова и может посещать занятия.