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Здоровье Китайский коронавирус

«Просим не паниковать»: в Ярославской области с завода на скорой увезли китайца

Стали известны первые подробности о состоянии пациента из КНР

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Врачи скорой помощи забрали сотрудника из Китая прямо с рабочего места

Врачи скорой помощи забрали сотрудника из Китая прямо с рабочего места

В социальных сетях жители Ярославской области обсуждают произошедшее на Тутаевском моторном заводе. Накануне с предприятия врачи скорой помощи увезли сотрудника из Китая.

— Просим людей не паниковать, — говорят в администрации предприятия. — Все сотрудники завода, которые приехали из Китая, при въезде прошли специальные проверки. Никакого коронавируса на предприятии нет.

Тем не менее люди переживают, вспоминая, что в России уже есть случаи, когда люди заражались китайским коронавирусом. Но переживают зря.

— У пациента из КНР обычная ОРВИ, — сообщил источник 76.RU. — Никаких подозрений на коронавирус у него не выявлено.

О новой болезни стало известно в декабре прошлого года — власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая начали принимать экстренные меры по предотвращению эпидемии. Российские власти подключились в конце января — премьер-министр поручил закрыть границы на Дальнем Востоке, были приостановлены полеты в Китай и проведена эвакуация российских граждан из КНР.

Первые зараженные коронавирусом в России были обнаружены 31 января. Сегодня одну из заболевших, китайскую студентку Лесли, выписали из больницы. По словам медиков, девушка совершенно здорова и может посещать занятия.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
14 фев 2020 в 15:48

А нафига тогда писать про это было??????Не знали и не бредили,а теперь вот думайте что хотите!!!Идиотизм!!!

Гость
14 фев 2020 в 15:34

началось...

Потерявшийся дед
14 фев 2020 в 15:32

Не паникуйте, наша медицина на высоте!