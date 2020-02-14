«Просим не паниковать»: в Ярославской области с завода на скорой увезли китайца

В социальных сетях жители Ярославской области обсуждают произошедшее на Тутаевском моторном заводе. Накануне с предприятия врачи скорой помощи увезли сотрудника из Китая.



— Просим людей не паниковать, — говорят в администрации предприятия. — Все сотрудники завода, которые приехали из Китая, при въезде прошли специальные проверки. Никакого коронавируса на предприятии нет.



Тем не менее люди переживают, вспоминая, что в России уже есть случаи, когда люди заражались китайским коронавирусом. Но переживают зря.

