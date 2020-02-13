«Было страшно. Меня затаскивали в кабинет»: девушка из Ярославля рассказала, как лечат рак

Это Алина Воронина из Ярославля, ей сейчас 20. Два года она лечилась от рака. Мы уже давали текстовое интервью с девушкой, но решили опубликовать разговор в видеоформате. Это история для тех, кому тоже страшно. Кого накрыло отчаянием. И даже для тех, кого эта беда не коснулась. Ведь это история про борьбу, про дружбу, про поддержку.