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«Было страшно. Меня затаскивали в кабинет»: девушка из Ярославля рассказала, как лечат рак

Видеорассказ отважной Алины Ворониной

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Алина два года боролась с раком

Алина два года боролась с раком

Это Алина Воронина из Ярославля, ей сейчас 20. Два года она лечилась от рака. Мы уже давали текстовое интервью с девушкой, но решили опубликовать разговор в видеоформате. Это история для тех, кому тоже страшно. Кого накрыло отчаянием. И даже для тех, кого эта беда не коснулась. Ведь это история про борьбу, про дружбу, про поддержку.

Если у вас есть история борьбы с раком, напишите в редакцию!
Мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp) 89106621773;
почта: 76@rugion.ru;
Личные сообщения группы 76.RU «ВКонтакте».

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рак
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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
13 фев 2020 в 09:26

Не будите "лихо",пока оно тихо.Зачем 10 раз повторять одно и то же,нет новостей?