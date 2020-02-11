«Просто горло покраснело, а оказалось — рак»: студентка рассказала, как победила страшную болезнь

Алина смогла победить рак Фото: предоставлено Алиной Ворониной

Жизнь 20-летней Алины Ворониной изменилась в 13, ей поставили страшный диагноз — рак горла. Каково это — бороться с онкологией в столь юном возрасте, когда умирают ровесники в соседней палате, когда рак возвращается после выздоровления спустя полгода? Алина поделилась историей борьбы с болезнью и рассказала, как изменилась её жизнь после пережитого.

Еда без вкуса — Алина, как всё началось?

— Началось всё в апреле 2013 года, мне тогда было почти 14 лет. Я не хотела идти на последний урок в школе и соврала, что болит горло. Меня послали в медкабинет. Ну, думаю, всё, я пропала, сейчас увидят, что полностью здорова, и отправят на урок. Оказалось, что горло красное, я не придала этому значения, жила обычной жизнью. Но у врача я услышала свой диагноз: новообразование на миндалине. Его удалили в областной детской больнице и отправили на экспертизу в Москву. Позже выяснилось, что образование злокачественное. У меня была вторая стадия рака. Лечение назначили тоже профессора в Москве, но оно проходило в Ярославле под руководством врача Татьяны Борисовны Фёдоровой, которая была со мной рядом на протяжении всей болезни.



Тогда я не осознавала, что произошло, ведь ничего не болело, что может быть страшного? Полечат чуть-чуть и отпустят. Я тогда даже не догадывалась, что борьба с онкологией растянется на два года.

— Как изменилась твоя жизнь из-за болезни?

— Моя жизнь превратилась в трёхчастный цикл: химиотерапия, вывод «химии» из организма, чтобы она не поражала здоровые клетки, и краткий отдых. Я хотела гулять и веселиться, тем более что было лето, а вместо этого меня ждала «химия». Где справедливость? Завидовала одноклассникам, но верила, что скоро всё закончится и я наверстаю упущенное. Когда меня выпускали из больницы, первым делом я бежала в фастфуд — так хотелось чего-то, что едят другие дети. Я покупала долгожданный бургер, но не чувствовала его вкуса из-за облучения.

«Раз я умру, нет смысла что-то делать» — Когда с человеком происходит несчастье, ему как никогда нужна поддержка. Кто был с тобой рядом на протяжении всего лечения?

— Тех, кто поддерживал, было много, но по-настоящему со мной были рядом только мама и лучшая подруга Даша. Моя мама — настоящая героиня. Она приезжала в больницу после работы, сидела около меня всю ночь, а затем снова ехала на работу к восьми утра. Мама переживала даже больше, чем я, постоянно плакала. Я это видела, хотя она пыталась скрывать свои эмоции и подбадривать меня. Даша поддерживала морально, мы с ней часами сидели на первом этаже больницы, если анализы были плохие и мне нельзя было уходить. Но, помню, что постоянно сбегала оттуда, чтобы погулять с подругой. Во время этих встреч казалось, что нет никакой болезни, что всё хорошо. Даша отвлекала меня. Пожалуй, в такие моменты дружба и проверяется.



Также меня поддерживала лечащий врач Татьяна Борисовна. Она всегда говорила после осмотра: «У детей не бывает рака». И это меня успокаивало, хоть я и знала, что всё на самом деле не так.

— После третьего курса химиотерапии сказали, что ты здорова. Но через полгода рак вернулся. Как ты нашла в себе силы продолжить лечение?

— В тот момент опустились руки, я не хотела ложиться в больницу, ведь теперь я знала, что меня ждёт. Тогда были мысли, что я умру и нет смысла что-то делать. Благодаря маме я продолжила лечение, но оно оказалось ещё более сложным. Приходилось лежать на МРТ по 3 часа, и начался курс радиоактивного облучения. В Москве сказали, что во время первой операции нужно было удалить не только злокачественную опухоль, но и всю миндалину, так как после окончания первых курсов химиотерапии нездоровые клетки стали снова развиваться.



После химиотерапии девушке пришлось носить парик Фото: предоставлено Алиной Ворониной

«Отмучилась» — Как ты считаешь, почему тебе удалось выкарабкаться из этой ямы?

— Мне помогло моё незнание и непонимание всей серьёзности онкологии. Говорят, что детям морально легче преодолевать рак. И я с этим соглашусь. Но в больнице я пережила трагедию. С самого начала подружилась с девочкой Олей. Ей ампутировали ногу из-за рака, но она продолжала верить в выздоровление. Мы вместе с ней проводили всё время, когда были силы встать с кровати и узнать, как дела у приятельницы. Но, несмотря на нашу общую надежду и слёзы близких, Оля не смогла победить рак. Она умерла.



— Опиши свои мысли в ту минуту, когда ты узнала, что окончательно выздоровела?

— Я не могла поверить, что всё закончилось. Это был самый радостный момент в моей жизни. После последней капельницы ко мне пришла медсестра и сказала, что я отмучилась и пора домой. Эти слова никогда не забуду.

Министр, не жалейте денег



— Как ты оценишь лечение? Если бы ты встретила министра здравоохранения, что бы ему сказала?

— Ремонт в больнице оказался свежим, всегда поддерживалась чистота. А для детей с онкологией были особые привилегии. Мы лежали в палатах по одному. Также в каждой комнате стояли микроволновка и телевизор. Самым важным для меня в тот момент было то, что онкобольных отпускали гулять. Но министру здравоохранения мне есть что сказать. Я бы попросила его не жалеть денег. Иногда не хватало элементарных лекарств, например зелёнки. Был случай, когда нужно было начать новый курс химиотерапии, а ампул не оказывалось. Нам предложили приобрести их за свои деньги, что было очень дорого. Маме удалось связаться с кем-то выше, и я получила лекарство в нужный момент бесплатно.



В борьбе с болезнью помогла поддержка подруги Фото: предоставлено Алиной Ворониной

«Школа быстро забыла меня» — Ты пропустила два года школьных занятий. Как отреагировали на твоё отсутствие, а затем возвращение одноклассники и учителя? Как ты смогла нагнать пропущенные уроки?

— В школе никто из ребят не знал, что именно со мной случилось. Знали только, что болею, а чем — нет. Меня перевели на домашнее обучение, занималась с учителями в больнице. А когда выздоровела, мне дали инвалидность, поэтому тоже не ходила уроки. Школьные учителя приходили редко. Так я окончательно выпала из школьной жизни. А школа в свою очередь быстро забыла меня. Я чувствовала себя ненужной. Но в 8-м классе в мой день рождения случилось чудо. Я была в больнице. Поздравили родственники и самые близкие друзья. И вдруг я получила видеопоздравление от одноклассников, где каждый искренне пожелал мне что-то хорошее. Внимание было для меня дороже, чем любой материальный подарок. За это я благодарна ребятам. В конце 9-го класса я снова решила пойти в школу.

— Переживала по поводу своей внешности, когда возвращалась в школу? Часто подростки бывают жестокими в таких ситуациях.



— Всем известно, что после химиотерапии выпадают волосы, брови, ресницы. До болезни у меня были длинные локоны, которыми я гордилась. Я боялась увидеть себя в зеркале в первый раз, но потом привыкла. В школе я скрывала последствия болезни, но одноклассники догадывались. В 9-м классе я пришла в парике с чёлкой из натуральных волос. Его купили на свои деньги главный врач и медсёстры. Такой же парик у них был заготовлен и для моей приятельницы Оли. В 10-м классе волосы стали отрастать, и в парике стало невозможно ходить. Но как же я приду в школу со стрижкой, как у мальчика? Я так себе не нравилась и боялась насмешек. Но подруга Даша всегда говорила мне: «Тебе идёт, никого не слушай, главное, что ты здорова, остальное — это такая мелочь». И мне было проще заходить в класс, зная, что хотя бы один человек поддержит меня, когда другие будут смеяться. Также во время болезни я потеряла 15 килограммов. Мне нравился мой вес, но я понимала, что это нездоровая худоба.

— Сейчас тебе 20 лет. Как изменилась твоя жизнь после этого сложного периода?

