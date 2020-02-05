Антимонопольщики взялись за медицинские маски: аптекам рекомендовали создать резерв

Обстановка с китайским коронавирусом, а также выявленные в Ярославской области случаи гриппа и других различных вариантов респираторных вирусов вызвали в регионе ажиотаж вокруг медицинских масок. Появились сообщения о том, что люди готовы скупать их десятками, чем пользуются ярославские перекупщики.



Президент России Владимир Путин выступил за ужесточение мер против аптек, которые завышают цены на медицинские маски.



В антимонопольной службе по Ярославской области рассказали, что специалисты ведомства совместно с Росздравнадзором по Ярославской области и региональным департаментом здравоохранения и фармации ежедневно проверяют цены на маски и их наличие в аптеках, чтобы избежать создания искусственного дефицита.