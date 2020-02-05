Антимонопольщики взялись за медицинские маски: аптекам рекомендовали создать резерв

Обстановка с китайским коронавирусом, а также выявленные в Ярославской области случаи гриппа и других различных вариантов респираторных вирусов вызвали в регионе ажиотаж вокруг медицинских масок. Появились сообщения о том, что люди готовы скупать их десятками, чем пользуются ярославские перекупщики.
Президент России Владимир Путин выступил за ужесточение мер против аптек, которые завышают цены на медицинские маски.
В антимонопольной службе по Ярославской области рассказали, что специалисты ведомства совместно с Росздравнадзором по Ярославской области и региональным департаментом здравоохранения и фармации ежедневно проверяют цены на маски и их наличие в аптеках, чтобы избежать создания искусственного дефицита.
— Сейчас дефицита медицинских масок в Ярославской области нет, — рассказали в УФАС.
По данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, запас медицинских масок в лечебных учреждениях составляет 1 926 000 штук. Запас медицинских масок в аптечных организациях и у оптовых поставщиков в среднем от 8 до 12 тысяч.
— Рост розничных цен в некоторых аптечных сетях связан с повышением роста оптовой закупки, — сообщили в антимонопольной службе по Ярославской области. — Цена также варьируется от вида маски: материала из которого сделана, количества слоев в изделии. Есть случаи и снижения цен реализации. Например, маски под номером 50 в декабре 2019 года стоили 325 рублей за 50 штук, а в январе — 286,5 рубля.
Чтобы в дальнейшем избежать дефицита, аптекам рекомендовали иметь резерв масок — около двух тысяч штук.