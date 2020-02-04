Сразу три врача: в детской поликлинике сделали осмотр «в одно посещение»

В Ярославле в детской поликлинике № 5 осматривать малышей теперь будут по-новому. Здесь сделали комплексный осмотр, «в одно посещение».

Осматривать малышей, у которых в первый год жизни обнаружили риск двигательных нарушений, будут сразу три врача — педиатр, невролог и врач ЛФК.

— Ежегодно врачи детской поликлиники № 5 выявляют порядка 50 таких детей, — уточнили в правительстве Ярославской области.

Если после осмотра требуется лечение, применяют метод ЛФК в сочетании с массажем, гидрокинезотерапией в ваннах, бассейне, физиолечение. А мамам и папам не надо предварительно брать у педиатра явки к специалистам.