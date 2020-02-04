Сразу три врача: в детской поликлинике сделали осмотр «в одно посещение»

В Ярославле в детской поликлинике
Осматривать малышей, у которых в первый год жизни обнаружили риск двигательных нарушений, будут сразу три врача — педиатр, невролог и врач ЛФК.
— Ежегодно врачи детской поликлиники № 5 выявляют порядка
Если после осмотра требуется лечение, применяют метод ЛФК в сочетании с массажем, гидрокинезотерапией в ваннах, бассейне, физиолечение. А мамам и папам не надо предварительно брать у педиатра явки к специалистам.
— При этом мама получает полную информацию о состоянии здоровья ребенка и дальнейшей тактике наблюдения за ним. Связующее звено — врач ЛФК. Он назначает даты повторных коллегиальных осмотров и оценивает эффективность проведенных реабилитационных процедур, — считают специалисты.