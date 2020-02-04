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Здоровье

Сразу три врача: в детской поликлинике сделали осмотр «в одно посещение»

Ярославских малышей будут осматривать комплексно

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В Ярославле в детской поликлинике № 5 осматривать малышей теперь будут по-новому. Здесь сделали комплексный осмотр, «в одно посещение».

Осматривать малышей, у которых в первый год жизни обнаружили риск двигательных нарушений, будут сразу три врача — педиатр, невролог и врач ЛФК.

— Ежегодно врачи детской поликлиники № 5 выявляют порядка 50 таких детей, — уточнили в правительстве Ярославской области.

Если после осмотра требуется лечение, применяют метод ЛФК в сочетании с массажем, гидрокинезотерапией в ваннах, бассейне, физиолечение. А мамам и папам не надо предварительно брать у педиатра явки к специалистам. 

— При этом мама получает полную информацию о состоянии здоровья ребенка и дальнейшей тактике наблюдения за ним. Связующее звено — врач ЛФК. Он назначает даты повторных коллегиальных осмотров и оценивает эффективность проведенных реабилитационных процедур, — считают специалисты.

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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
4 фев 2020 в 22:50

нет, это конечно зря. достаточно было бы поднести хворое дитяти к инфомату 😁