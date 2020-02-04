Коронавирус изменил расклад на полках: какие продукты из Китая лежат в ярославских магазинах

Российские ритейлеры приостанавливают поставки китайских овощей и фруктов в супермаркеты, ищут замену из других стран. Витает страх перед коронавирусом. Как с китайскими продуктами обстоят дела в Ярославле? Мы заглянули на рынок, в ларек и в супермаркеты.

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На Центральном рынке продавцы в один голос заявили:



— Овощей и фруктов из этой страны нет!

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Нет, например, знаменитых китайских мандаринов. Их не удалось найти ни на рынке, ни в магазинах, ни во фруктовых ларьках. Мандарины возят из Марокко, Турции, Египта и Абхазии.

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Во фруктовом ларьке говорят, что китайских продуктов нет уже около месяца.

