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Коронавирус изменил расклад на полках: какие продукты из Китая лежат в ярославских магазинах

Дата поставки на упаковке — позже той, когда начали сообщать о коронавирусе

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Продавцы уверяют, что продукты должны были пройти контроль

Продавцы уверяют, что продукты должны были пройти контроль

Российские ритейлеры приостанавливают поставки китайских овощей и фруктов в супермаркеты, ищут замену из других стран. Витает страх перед коронавирусом. Как с китайскими продуктами обстоят дела в Ярославле? Мы заглянули на рынок, в ларек и в супермаркеты.


На Центральном рынке продавцы в один голос заявили:

— Овощей и фруктов из этой страны нет!

Нет, например, знаменитых китайских мандаринов. Их не удалось найти ни на рынке, ни в магазинах, ни во фруктовых ларьках. Мандарины возят из Марокко, Турции, Египта и Абхазии.

Во фруктовом ларьке говорят, что китайских продуктов нет уже около месяца.

— Яблоки, чеснок и мандарины перестали привозить к нам уже перед Новым годом, — говорит продавщица.

А вот в супермаркетах до сих пор можно найти некоторые продукты из Китая, причем дата поставки — в январе или даже в феврале. В некоторых супермаркетах на прилавках лежат помело и маракуйя.

Дата поставки — февральская

Дата поставки — февральская

Но самый популярный продукт из Китая в супермаркетах — это чеснок. Он продается в каждом втором магазине. Администраторы супермаркетов говорят:

— Овощи проходят проверку на границе, поэтому ничего в них страшного нет. Ярославцы ежедневно берут китайский чеснок.

В России официально заявляется о выявлении двух случаев коронавируса. В пятницу появилась информация, что приехавший в Ярославль уроженец Китая пожаловался на плохое самочувствие. Однако в департаменте здравоохранения заверили, что его осмотрели и признаков заболевания не нашли. В случае выявления вируса больных будут госпитализировать в боксированные палаты пяти больниц.

Что за коронавирус?

31 декабря власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие. 

Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января: это коронавирус 2019-nCoV.

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коронавирусздоровье
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гостья
4 фев 2020 в 23:19

Базарным продавцам верить нельзя. Врут что нет продуктов из чины. Чеснок весь китайский,некоторые виды груш тоже китайские,мандарины,манго.

Светлана
4 фев 2020 в 22:19

А у нас в России нет ни томатов ни чеснока что ли? Почему из Китая-то?

ваш господин
4 фев 2020 в 22:13

в моргах множество бывших здоровых людей которые умерли просто от огорчения😁