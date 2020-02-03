В Ярославскую область пришел грипп

В Роспотребнадзоре по Ярославской области сообщили о выявленных случаях гриппа в регионе. Пока они единичны.



— При лабораторном исследовании материала от больных респираторными инфекциями определялись единичные находки вирусов гриппа и различные варианты респираторных вирусов: аденовирусы, РС-вирус, риновирусы. Показатели заболеваемости не превышают пороговый уровень ни по совокупному населению региона, ни по отдельным возрастным группам, — пояснили в ведомстве 3 февраля.



Также порталу 76.RU в Роспотребнадзоре добавили, что пока на карантин по гриппу не закрыты ни один садик и ни одна школа. А вот по ОРВИ еженедельно на карантин закрываются по 4–5 групп дошкольных образовательных учреждений и по 1–2 класса школ.

