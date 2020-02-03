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Здоровье

В Ярославскую область пришел грипп

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре

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В Ярославской области выявили единичные случаи гриппа

В Ярославской области выявили единичные случаи гриппа

В Роспотребнадзоре по Ярославской области сообщили о выявленных случаях гриппа в регионе. Пока они единичны.

— При лабораторном исследовании материала от больных респираторными инфекциями определялись единичные находки вирусов гриппа и различные варианты респираторных вирусов: аденовирусы, РС-вирус, риновирусы. Показатели заболеваемости не превышают пороговый уровень ни по совокупному населению региона, ни по отдельным возрастным группам, — пояснили в ведомстве 3 февраля.

Также порталу 76.RU в Роспотребнадзоре добавили, что пока на карантин по гриппу не закрыты ни один садик и ни одна школа. А вот по ОРВИ еженедельно на карантин закрываются по 4–5 групп дошкольных образовательных учреждений и по 1–2 класса школ.

В Роспотребнадзоре также напомнили основные меры профилактики:

  • сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
  • пользоваться маской в местах массового скопления людей;
  • избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;
  • регулярно тщательно мыть руки с мылом;
  • промывать нос по возвращению домой;
  • регулярно проветривать, делать влажную уборку дома;
  • есть больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, и др.);
  • при первых признаках заболевания — вызвать врача на дом

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Грипп и ОРВИ
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
3 фев 2020 в 18:03

ну наконец то. кстати сколько холопов померло в предыдущем сезоне от гриппоф?😁😁