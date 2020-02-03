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Назвали пять больниц, куда повезут больных с коронавирусом в Ярославской области: адреса

Власти рассказали, какие приняли меры, чтобы не допустить распространения заболевания в регионе

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В Ярославской области как могли подготовились к коронавирусу

В Ярославской области как могли подготовились к коронавирусу

В России официально заявляется о выявлении двух случаев коронавируса. В пятницу появилась информация, что приехавший в Ярославль уроженец Китая пожаловался на плохое самочувствие. Однако в департаменте здравоохранения заверили, что его осмотрели и признаков заболевания не нашли. Тем не менее исключать, что коронавирус доберется и до Ярославской области, нельзя.

В департаменте здравоохранения и Роспотребнадзоре Ярославской области рассказали, какие меры предпринимаются для того, чтобы болезнь не распространилась по региону.

— В медицинских организациях обеспечена готовность к выявлению больных новой коронавирусной инфекцией и проведению противоэпидемических мероприятий. В достаточном количестве имеются дезинфекционные средства, лекарства, разработан алгоритм отбора материала от больных на новую коронавирусную инфекцию, подготовлены боксы инфекционных отделений медицинских организаций. Вирусологическая лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» оснащена необходимым оборудованием для комплексного проведения диагностических исследований с целью выявления коронавируса, — говорится в сообщении регионального департамента здравоохранения.

В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас у эпидемиологов и медиков налажено взаимодействие с управлением по вопросам миграции, департаментом туризма для отслеживания всех прибывших из Китайской народной республики.

— В случае выявления больных с подозрениями на коронавирус их будут госпитализировать в боксированные палаты пяти медицинских организаций, — уточнили в ведомстве.

76.RU выяснил, в какие именно медицинские учреждения будут направляться такие пациенты. В список попали следующие больницы:

  • инфекционная клиническая больница в Ярославле;
  • городская больница № 2 имени Пирогова в Рыбинске;
  • Любимская ЦРБ;
  • Ростовская ЦРБ;
  • Тутаевская ЦРБ.

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коронавирусбольницыРоспотребнадзордепартамент здравоохранения
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
3 фев 2020 в 18:00

Коронавирус - хайп и распил бабла, хоть бы и на медицину. От гриппа умирает больше.

ваш господин
3 фев 2020 в 17:34

сразу на кладбище , что бы койко место не занимать😁