Назвали пять больниц, куда повезут больных с коронавирусом в Ярославской области: адреса

В России официально заявляется о выявлении двух случаев коронавируса. В пятницу появилась информация, что приехавший в Ярославль уроженец Китая пожаловался на плохое самочувствие. Однако в департаменте здравоохранения заверили, что его осмотрели и признаков заболевания не нашли. Тем не менее исключать, что коронавирус доберется и до Ярославской области, нельзя.
В департаменте здравоохранения и Роспотребнадзоре Ярославской области рассказали, какие меры предпринимаются для того, чтобы болезнь не распространилась по региону.
— В медицинских организациях обеспечена готовность к выявлению больных новой коронавирусной инфекцией и проведению противоэпидемических мероприятий. В достаточном количестве имеются дезинфекционные средства, лекарства, разработан алгоритм отбора материала от больных на новую коронавирусную инфекцию, подготовлены боксы инфекционных отделений медицинских организаций. Вирусологическая лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» оснащена необходимым оборудованием для комплексного проведения диагностических исследований с целью выявления коронавируса, — говорится в сообщении регионального департамента здравоохранения.
В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас у эпидемиологов и медиков налажено взаимодействие с управлением по вопросам миграции, департаментом туризма для отслеживания всех прибывших из Китайской народной республики.
— В случае выявления больных с подозрениями на коронавирус их будут госпитализировать в боксированные палаты пяти медицинских организаций, — уточнили в ведомстве.
76.RU выяснил, в какие именно медицинские учреждения будут направляться такие пациенты. В список попали следующие больницы:
- инфекционная клиническая больница в Ярославле;
- городская больница № 2 имени Пирогова в Рыбинске;
- Любимская ЦРБ;
- Ростовская ЦРБ;
- Тутаевская ЦРБ.