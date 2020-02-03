Назвали пять больниц, куда повезут больных с коронавирусом в Ярославской области: адреса

В России официально заявляется о выявлении двух случаев коронавируса. В пятницу появилась информация, что приехавший в Ярославль уроженец Китая пожаловался на плохое самочувствие. Однако в департаменте здравоохранения заверили, что его осмотрели и признаков заболевания не нашли. Тем не менее исключать, что коронавирус доберется и до Ярославской области, нельзя.



В департаменте здравоохранения и Роспотребнадзоре Ярославской области рассказали, какие меры предпринимаются для того, чтобы болезнь не распространилась по региону.

