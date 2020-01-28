В ярославских больницах в два раза задрали цены на бахилы

В Ярославле резко подорожали бахилы, продаваемые в автоматах больниц и поликлиник. От пациентов уже пошли жалобы на несправедливо высокую цену: с 5 рублей во многих районах города подняли сразу до 10 рублей за пару. Например, в поликлинике при областной больнице.
— Цены на бахилы устанавливает не больница, а собственники этих автоматов с бахилами, — ответили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Мы попытались найти владельцев автоматов, позвонили в компанию «Бахилкин», указанную на аппарате. Но она лишь продаёт сами автоматы и тоже не устанавливает цены на бахилы.
— В настройках автомата есть возможность увеличения или уменьшения стоимости. Вы как владелец сами выбираете это. Шаг в один рубль, — рассказали в компании. — Единственное, если нужна сдача, то нужно покупать автомат с комплектацией для этого, а этот автомат стоит дороже. Те, что принимают только мелочь и не выдают сдачу, идут от 60 тысяч рублей. Автомат со сдачей, который принимает и монеты, и банкноты, будет стоить 85 тысяч.
Получается, инициатива повысить цену за пару бахил исходит от тех, кто устанавливал аппараты.
Напомним, что пациенты вовсе не обязаны покупать бахилы, в государственных поликлиниках их должны предоставлять бесплатно. Об этом рассказывали в департаменте здравоохранения.