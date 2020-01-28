В ярославских больницах в два раза задрали цены на бахилы

Во многих поликлиниках и больницах цена взлетела до 10 рублей за пару

В Ярославле резко подорожали бахилы, продаваемые в автоматах больниц и поликлиник. От пациентов уже пошли жалобы на несправедливо высокую цену: с 5 рублей во многих районах города подняли сразу до 10 рублей за пару. Например, в поликлинике при областной больнице.

— Цены на бахилы устанавливает не больница, а собственники этих автоматов с бахилами, — ответили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Мы попытались найти владельцев автоматов, позвонили в компанию «Бахилкин», указанную на аппарате. Но она лишь продаёт сами автоматы и тоже не устанавливает цены на бахилы.