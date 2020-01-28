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Здоровье

В ярославских больницах в два раза задрали цены на бахилы

Кто устанавливает на них стоимость

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Во многих поликлиниках и больницах цена взлетела до 10 рублей за пару&nbsp;

Во многих поликлиниках и больницах цена взлетела до 10 рублей за пару 

В Ярославле резко подорожали бахилы, продаваемые в автоматах больниц и поликлиник. От пациентов уже пошли жалобы на несправедливо высокую цену: с 5 рублей во многих районах города подняли сразу до 10 рублей за пару. Например, в поликлинике при областной больнице. 

— Цены на бахилы устанавливает не больница, а собственники этих автоматов с бахилами, — ответили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Мы попытались найти владельцев автоматов, позвонили в компанию «Бахилкин», указанную на аппарате. Но она лишь продаёт сами автоматы и тоже не устанавливает цены на бахилы.

— В настройках автомата есть возможность увеличения или уменьшения стоимости. Вы как владелец сами выбираете это. Шаг в один рубль, — рассказали в компании. — Единственное, если нужна сдача, то нужно покупать автомат с комплектацией для этого, а этот автомат стоит дороже. Те, что принимают только мелочь и не выдают сдачу, идут от 60 тысяч рублей. Автомат со сдачей, который принимает и монеты, и банкноты, будет стоить 85 тысяч.

Получается, инициатива повысить цену за пару бахил исходит от тех, кто устанавливал аппараты. 

Напомним, что пациенты вовсе не обязаны покупать бахилы, в государственных поликлиниках их должны предоставлять бесплатно. Об этом рассказывали в департаменте здравоохранения. 

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бахилыгородская поликлиника
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КОММЕНТАРИИ (19)

Гость
28 янв 2020 в 13:46

А я давно не пользуюсь этими бахилами. Сшила себе из плащевки пару многоразовых и беру их с собой

Автомат для валенков
28 янв 2020 в 13:37

Садя попу в автобус к Ашоту чет 28 рублей выкладывают и не возбухают-а 10 рублей потратить раз-два в месяц вызывает жуткую изжогу и борьбу за права негров. Ходить и топтать больницу ухорканной обувью конечно приятнее.

Гость
28 янв 2020 в 13:13

бахильный бизнес