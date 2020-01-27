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Здоровье

Без очереди и без денег: в Ярославле онколог расскажет всё о раке в режиме онлайн

Присоединиться к интернет-трансляции сможет любой желающий

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Онколог&nbsp;Николай Кислов ответит на вопросы зрителей трансляции в прямом эфире

Онколог Николай Кислов ответит на вопросы зрителей трансляции в прямом эфире

Главный внештатный онколог департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Николай Кислов примет участие в интернет-трансляции, к которой может подключиться любой желающий.

— Он расскажет о новых методах лечения злокачественных образований, профилактике, ответит на заданные вопросы, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Бесплатная трансляция пройдёт 29 января в официальной группе правительства Ярославской области в «Одноклассниках». Начало эфира запланировано на 13 часов.

Рак — страшный диагноз. Однако если обнаружить его на первых стадиях, то развитие раковых клеток можно остановить и продлить жизнь, но, увы, это получается не всегда. Главврач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров рассказал, какой рак проявляется на последней стадии.

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КОММЕНТАРИИ (3)

палочка
27 янв 2020 в 18:45

лучше бы работали без очереди и без денег. болтать то все могут. К ним как не придешь в окологичку - так и очередь и деньги

Марина
27 янв 2020 в 17:50

Да уж, Одноклассники - это не вариант. Только из-за трансляции я там восстанавливать свой профиль не буду. Ссылка потом будет доступна с этой трансляцией на других ресурсах?

Гостья
27 янв 2020 в 17:25

Почему только в Одноклассниках? Не все в восторге от этой соц.сети...сделайте уж пожалуйста во всех основных соц.сетях....