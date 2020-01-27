Без очереди и без денег: в Ярославле онколог расскажет всё о раке в режиме онлайн

Главный внештатный онколог департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Николай Кислов примет участие в интернет-трансляции, к которой может подключиться любой желающий.
— Он расскажет о новых методах лечения злокачественных образований, профилактике, ответит на заданные вопросы, — сообщили в правительстве Ярославской области.
Бесплатная трансляция пройдёт 29 января в официальной группе правительства Ярославской области в «Одноклассниках». Начало эфира запланировано на 13 часов.
Рак — страшный диагноз. Однако если обнаружить его на первых стадиях, то развитие раковых клеток можно остановить и продлить жизнь, но, увы, это получается не всегда. Главврач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров рассказал, какой рак проявляется на последней стадии.