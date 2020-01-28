«Это на всю жизнь»: ярославцу во время лечения зуба мудрости сломали челюсть

Мужчина несколько месяцев добивается справедливости Фото: Александр Бармотин

Ярославцу во время лечения зуба мудрости в городской больнице сломали челюсть. Неприятная история произошла в больнице имени Соловьёва, куда его направили из поликлиники с острой зубной болью. Сделав снимок, врач предположил, что всё дело в неправильно выросшем зубе мудрости, и предложил мужчине операцию. — Врач сказал, что зуб ретинированный, но у них их удаляют эффективно, — рассказал Александр Бармотин. — Врач заверил, что это стандартная для его отделения больницы операция и осложнений на практике он не припомнит.

Ретинированный зуб — это зуб, который не сможет прорезаться должным образом, так как частично или полностью закрыт костью или тканью десны. Операция по удалению зуба мудрости длилась около двух часов. Но не всё пошло гладко: зуб мужчине вырывали целиком. — В ходе операции мне сломали челюсть, повредив нижний альвеолярный нерв, из-за чего теперь у меня отсутствует чувствительность левой части нижней губы, левой части подбородка. И это, скорее всего, на всю жизнь, — говорит Александр. Перелом проявился так, что мужчина не мог сомкнуть челюсть. Произошедшее врачи заметили, наложили шину, а затем титановую пластину. Два месяца после выписки мужчина питался через трубочку. И теперь у него проблемы с прикусом, которые можно исправить только дорогой брекет-системой. Нужна ещё одна операция, чтобы вытащить титановую пластину. — Я потребовал свою историю болезни, чтобы понять причину, по которой получил увечье. Но её от меня скрывали, выдали спустя полтора месяца, — добавил пострадавший.

Сама операция, во время которой ярославцу сломали челюсть, была осенью. С тех пор мужчина пытается получить результаты судмедэкспертизы, чтобы требовать компенсацию. Но общение с чиновниками у Александра не задалось — в областном департаменте здравоохранения ярославца не поддержали, а прислали отписку о том, что медицинские услуги мужчина получил в полном объёме. — Врачи и департамент фактически утверждают, что челюсть так и должна была сломаться (вопрос, зачем тогда проводили такую операцию, покалечившую пациента), — возмущается Александр. — Последствия лечения во много раз превысили ценность самого лечения. До операции врачи не предупреждали меня о вероятности такого результата. Мужчина признаётся, что измаялся писать запросы. Александр расстроен, что чиновники, контролирующие работу врачей, не встают на сторону покалеченных пациентов. В департаменте здравоохранения о ситуации отозвались кратко. — В настоящий момент относительно случая оказания медицинской помощи Александру Бармотину проводится ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи, о чём заявитель уведомлен информационным письмом, — прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

