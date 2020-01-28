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Здоровье

«Это на всю жизнь»: ярославцу во время лечения зуба мудрости сломали челюсть

Чиновники считают, что медпомощь мужчина получил

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Мужчина несколько месяцев добивается справедливости

Мужчина несколько месяцев добивается справедливости

Ярославцу во время лечения зуба мудрости в городской больнице сломали челюсть. Неприятная история произошла в больнице имени Соловьёва, куда его направили из поликлиники с острой зубной болью. Сделав снимок, врач предположил, что всё дело в неправильно выросшем зубе мудрости, и предложил мужчине операцию.

— Врач сказал, что зуб ретинированный, но у них их удаляют эффективно, — рассказал Александр Бармотин. — Врач заверил, что это стандартная для его отделения больницы операция и осложнений на практике он не припомнит. 

Ретинированный зуб — это зуб, который не сможет прорезаться должным образом, так как частично или полностью закрыт костью или тканью десны.

Операция по удалению зуба мудрости длилась около двух часов. Но не всё пошло гладко: зуб мужчине вырывали целиком. 

— В ходе операции мне сломали челюсть, повредив нижний альвеолярный нерв, из-за чего теперь у меня отсутствует чувствительность левой части нижней губы, левой части подбородка. И это, скорее всего, на всю жизнь, — говорит Александр. 

Перелом проявился так, что мужчина не мог сомкнуть челюсть. Произошедшее врачи заметили, наложили шину, а затем титановую пластину. Два месяца после выписки мужчина питался через трубочку. И теперь у него проблемы с прикусом, которые можно исправить только дорогой брекет-системой. Нужна ещё одна операция, чтобы вытащить титановую пластину. 

— Я потребовал свою историю болезни, чтобы понять причину, по которой получил увечье. Но её от меня скрывали, выдали спустя полтора месяца, — добавил пострадавший. 

Сама операция, во время которой ярославцу сломали челюсть, была осенью. С тех пор мужчина пытается получить результаты судмедэкспертизы, чтобы требовать компенсацию. Но общение с чиновниками у Александра не задалось — в областном департаменте здравоохранения ярославца не поддержали, а прислали отписку о том, что медицинские услуги мужчина получил в полном объёме. 

— Врачи и департамент фактически утверждают, что челюсть так и должна была сломаться (вопрос, зачем тогда проводили такую операцию, покалечившую пациента), — возмущается Александр. — Последствия лечения во много раз превысили ценность самого лечения. До операции врачи не предупреждали меня о вероятности такого результата.

Мужчина признаётся, что измаялся писать запросы. Александр расстроен, что чиновники, контролирующие работу врачей, не встают на сторону покалеченных пациентов. 

В департаменте здравоохранения о ситуации отозвались кратко.

— В настоящий момент относительно случая оказания медицинской помощи Александру Бармотину проводится ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи, о чём заявитель уведомлен информационным письмом, — прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. 

Мы будем следить за развитием этой истории. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
28 янв 2020 в 14:29

Мне в областной два раза удаляли ретинированный зуб мудрости в челюстно-лицевой хирургии, там хорошие врачи работают. Оба раза всё успешно прошло. И операция длилась полчаса или меньше под местным наркозом, а не два часа.
Жаль мужика, что такие проблемы получил, то что челюсть сломана и нерв поврежден это очень плохо( Во время операции разрезают десну, отодвигают ткани, зуб распиливают на части и вынимают по частям, а не дерут за раз целиком, особенно если корни большие, потом зашивают. По-крайней мере мне распиливали оба зуба и по частям вынимали, про других пациентов не могу сказать точно, как это делают. Челюсти некоторое время тоже не смыкались, и были уплотнения в челюсти, которые рассосались за месяц-два примерно после операции, чувствительность была.

гость
28 янв 2020 в 14:51

В областной отличная челюстно-лицевая хирургия, многим знакомым такие операции делали и все отлично,одному вообще жизнь спасли. Там прекрасные врачи. Думаю, в таких случаях всегда надо изучать отзывы и потом принимать решение, кому себя доверить.

Гость
28 янв 2020 в 14:09

Конечно в полном объёме ведь и шину наложили и пластину установили, вот только он их об этом не просил, он пришёл с другой проблемой. Круговая порука никогда не закончится!