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Здоровье Всё о раке

«Можно принять за раздражение»: как распознать рак половых органов

Главврач ярославской онкологической больницы рассказал о симптомах рака полового члена

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При первых же симптомах обратитесь к врачу

При первых же симптомах обратитесь к врачу

О раке шейки матки женщины слышали и даже регулярно проходят обследование, так как на начальных стадиях симптомов нет, а вот когда они появляются, становится поздно. О вирусе папилломы человека сейчас рассказывают даже в школах, чтобы обезопасить девочек. А как дела обстоят с мужской частью населения?

Главврач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров рассказал, что онкологическому заболеванию половых органов подвержены и мужчины.

— Вопреки стереотипам, у мужчины тоже может быть рак, — заявил Павел Нестеров. — Это также проявление вируса папилломы человека. У представителей мужского пола может развиться рак полового члена.

Однако врач заверил, что, в отличие от рака шейки матки, рак полового члена можно обнаружить гораздо быстрее — до того, как он перерастет в последние стадии.

— Рак полового члена можно определить почти сразу, как он появляется, — рассказал врач. — На ранних стадиях мужчина может заметить бугорок, уплотнение, вырост, язву, пузырик. Как правило, такие проявления рака могут сопровождаться кровянистыми выделениями. Болей нет, поэтому многие считают, что это просто раздражение, но все равно необходимо обращаться к врачу.

Павел Нестеров рассказал, что мальчиков также в целях снижения риска заболевания вакцинируют против вируса папилломы человека до начала половой жизни.

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ракздоровье
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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
20 янв 2020 в 21:00

Действительно может хватит уже? "То тарелками пугают - дескать подлые летают... то у них собаки лают то руины говорят" (В.Высоцкий)

Добрый доктор
20 янв 2020 в 20:31

Реклама вакцины ВПЧ?

Яга
20 янв 2020 в 20:20

Где хоть таких специалистов откапываете? вопреки стереотипам у мужчин тоже может быть рак. Очаровательно. Мы то дуры считали что мужики не болеют раком, а оказывается что болеют. очаровательное открытие. нормальных то знатоков у вас совсем нет в запасе?