«Можно принять за раздражение»: как распознать рак половых органов

О раке шейки матки женщины слышали и даже регулярно проходят обследование, так как на начальных стадиях симптомов нет, а вот когда они появляются, становится поздно. О вирусе папилломы человека сейчас рассказывают даже в школах, чтобы обезопасить девочек. А как дела обстоят с мужской частью населения?
Главврач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров рассказал, что онкологическому заболеванию половых органов подвержены и мужчины.
— Вопреки стереотипам, у мужчины тоже может быть рак, — заявил Павел Нестеров. — Это также проявление вируса папилломы человека. У представителей мужского пола может развиться рак полового члена.
Однако врач заверил, что, в отличие от рака шейки матки, рак полового члена можно обнаружить гораздо быстрее — до того, как он перерастет в последние стадии.
— Рак полового члена можно определить почти сразу, как он появляется, — рассказал врач. — На ранних стадиях мужчина может заметить бугорок, уплотнение, вырост, язву, пузырик. Как правило, такие проявления рака могут сопровождаться кровянистыми выделениями. Болей нет, поэтому многие считают, что это просто раздражение, но все равно необходимо обращаться к врачу.
Павел Нестеров рассказал, что мальчиков также в целях снижения риска заболевания вакцинируют против вируса папилломы человека до начала половой жизни.