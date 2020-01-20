«Можно принять за раздражение»: как распознать рак половых органов

О раке шейки матки женщины слышали и даже регулярно проходят обследование, так как на начальных стадиях симптомов нет, а вот когда они появляются, становится поздно. О вирусе папилломы человека сейчас рассказывают даже в школах, чтобы обезопасить девочек. А как дела обстоят с мужской частью населения?



Главврач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров рассказал, что онкологическому заболеванию половых органов подвержены и мужчины.



— Вопреки стереотипам, у мужчины тоже может быть рак, — заявил Павел Нестеров. — Это также проявление вируса папилломы человека. У представителей мужского пола может развиться рак полового члена.