«Творилось нечто»: в Ярославле депутат показала огромную очередь в онкологической больнице

В Ярославле депутат областной думы Елена Кузнецова заглянула в онкологическую больницу и ужаснулась — от гардероба тянулась огромная очередь.
— В областной онкологической больнице сегодня творилось нечто. Чтобы сдать одежду в гардероб, надо отстоять очередь, чтобы получить номерок. Как мне пояснили работники: «Гардероб-то ведь не резиновый». Сразу после новогодних праздников за один день областную онкологию посетило 500 человек, а в гардеробе 300 мест. В регистратуру выстроилась такая очередь, что и конца не видно. Люди стоят по часу только в регистратуру, в которой из 5 окошек работает только 3. Я этот вопрос в октябре поднимала на комитете по здравоохранению перед главным врачом, и он заверил, что над этой проблемой работают. Прошло 3 месяца! Сколько еще времени нужно работать, чтобы наладить работу регистратуры? Я думаю, что с таким бюджетом, как у онкобольницы, проблему можно решить, особо не напрягаясь, было бы желание. Вообще все коридоры сегодня были забиты больными. Наплыв пациентов идет в утренние часы, можно и график работы пересмотреть. При постоянном росте числа онкобольных департаменту здравоохранения необходимо взять на контроль эту ситуацию.
Мы запросили ответ у больницы. Вот что ответили в клинике.
— В гардероб сдают верхнюю одежду пациенты амбулаторного приема и сопровождающие их лица, пациенты дневного стационара, пациенты, обратившиеся для предварительной записи. Поликлиника рассчитана на 247 посещений в смену. Теперь увеличено время амбулаторного приема с 08:00 до 16:00. Но ежедневно идёт большой поток пациентов вне плановой записи — это и первичные пациенты, и пациенты, которые находятся на динамическом наблюдении. Первичных пациентов принимаем в день обращения. Существует нехватка сотрудников-регистраторов. Сегодня приняты на работу два человека, но нужно понимать, что вновь принятый работник работает медленнее опытного. И работать полноценно он сможет примерно через месяц. Сегодня с 08:00 и до 15:00 работало 4 окна. Уже на протяжении года ведется работа по расширению площадей регистратуры. Подготовлено помещение для перевода аптечного пункта облфармации. До конца месяца планируется открыть еще одно рабочее окно и службу справки в зоне регистратуры. Идет работа над проектом по реконструкции регистратуры. Так как здание является объектом культурного наследия, эти работы проводить труднее. Летом планируем проведение реконструкции и создание открытой регистратуры. Появятся еще одно окно и справочная служба, так как 30% в очереди — это люди, которые пришли уточнить, спросить и так далее, — рассказали в областной онкобольнице.