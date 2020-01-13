«Творилось нечто»: в Ярославле депутат показала огромную очередь в онкологической больнице

В Ярославле депутат областной думы Елена Кузнецова заглянула в онкологическую больницу и ужаснулась — от гардероба тянулась огромная очередь.

— В областной онкологической больнице сегодня творилось нечто. Чтобы сдать одежду в гардероб, надо отстоять очередь, чтобы получить номерок. Как мне пояснили работники: «Гардероб-то ведь не резиновый». Сразу после новогодних праздников за один день областную онкологию посетило 500 человек, а в гардеробе 300 мест. В регистратуру выстроилась такая очередь, что и конца не видно. Люди стоят по часу только в регистратуру, в которой из 5 окошек работает только 3. Я этот вопрос в октябре поднимала на комитете по здравоохранению перед главным врачом, и он заверил, что над этой проблемой работают. Прошло 3 месяца! Сколько еще времени нужно работать, чтобы наладить работу регистратуры? Я думаю, что с таким бюджетом, как у онкобольницы, проблему можно решить, особо не напрягаясь, было бы желание. Вообще все коридоры сегодня были забиты больными. Наплыв пациентов идет в утренние часы, можно и график работы пересмотреть. При постоянном росте числа онкобольных департаменту здравоохранения необходимо взять на контроль эту ситуацию.