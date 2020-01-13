«Не пила, не курила — умерла»: ярославцы потребовали от онкологов искать реальные причины рака

Главный врач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров развеял мифы про рак. А точнее, подтвердил их, говоря о корреляции с курением, вредной едой, работой на заводах.
Но ярославцы резко не согласились с доктором. У многих нашлись примеры, когда люди не подошли ни под один критерий, вызывающий смертельно опасную опухоль.
— Нет, ребята, что бы врачи ни говорили, а рак всё-таки возникает из ниоткуда, действительно, на всё воля божья или провидения (кто во что верит), словом, судьба и генетическая предрасположенность. Вот Галина Волчек курила, как паровоз, в результате — вечный бронхит, тем не менее 86 лет прожила. Так что — судьба рулит, — считает Доротея Надеждина, и она не одна такая.
Объяснить причины трудноизлечимого заболевания сложно, особенно когда на глазах столько примеров здоровых курильщиков.
— У меня мама не пила не курила, на вредном производстве не работала. Ела правильную еду и умерла от рака в 68 лет. Почему тогда? — задаётся вопросом Татьяна Пермякова. И она не одна такая.
— А у детей маленьких рак тоже от этих излишеств? — добавляет вопросов Светлана Ковалёва.
— Надо врачам и другие причины исследовать, — подытожила Татьяна Пермякова.