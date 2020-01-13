«Не пила, не курила — умерла»: ярославцы потребовали от онкологов искать реальные причины рака

Врач рассказал, что делать не нужно, чтобы долго жить. Но это работает не для всех

Главный врач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров развеял мифы про рак. А точнее, подтвердил их, говоря о корреляции с курением, вредной едой, работой на заводах.

Но ярославцы резко не согласились с доктором. У многих нашлись примеры, когда люди не подошли ни под один критерий, вызывающий смертельно опасную опухоль.

— Нет, ребята, что бы врачи ни говорили, а рак всё-таки возникает из ниоткуда, действительно, на всё воля божья или провидения (кто во что верит), словом, судьба и генетическая предрасположенность. Вот Галина Волчек курила, как паровоз, в результате — вечный бронхит, тем не менее 86 лет прожила. Так что — судьба рулит, — считает Доротея Надеждина, и она не одна такая.

