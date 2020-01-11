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Здоровье

Заплатят от 50 тысяч: опубликовали топ-5 вакансий для медиков в Ярославской области

Причем, это зарплаты для самых рядовых врачей

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Медикам в Ярославской области предлагают работать за 50 тысяч в месяц

Медикам в Ярославской области предлагают работать за 50 тысяч в месяц

Центр занятости населения Ярославля 10 января в соцсетях разместил топ-5 вакансий в сфере здравоохранения, на которых будущим работникам руководители готовы платить не меньше 50 тысяч рублей в месяц. Как говорится, только работай!

В перечень попали участковый врач-педиатр детской поликлиники №3 в Дзержинском районе Ярославля, фтизиатр в медико-санитарной части № 76 ФСИН России в Угличе, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог и оториноларинголог в городской детской больнице Рыбинска.

Напомним, в конце прошлого года власти сообщили, что врачи скорой помощи в Ярославской области зарабатывают 68 тысяч рублей в месяц.

Как считаете, это адекватные суммы для медиков?

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    зарплата врачей
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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Barley
    11 янв 2020 в 22:19

    Учиться 6 лет и 2 года в ординатуре, и работать за 50тр... Езжайте лечиться в Европу

    12 янв 2020 в 00:30

    Зарплата неадекватна знаниям.ВРАЧ должен зарабатывать МИНИМУМ 80000 руб

    ваш господин
    11 янв 2020 в 23:45

    пущай пенсюки работают за такие гроши.😁