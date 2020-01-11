Заплатят от 50 тысяч: опубликовали топ-5 вакансий для медиков в Ярославской области

Медикам в Ярославской области предлагают работать за 50 тысяч в месяц

Центр занятости населения Ярославля 10 января в соцсетях разместил топ-5 вакансий в сфере здравоохранения, на которых будущим работникам руководители готовы платить не меньше 50 тысяч рублей в месяц. Как говорится, только работай!



В перечень попали участковый врач-педиатр детской поликлиники №3 в Дзержинском районе Ярославля, фтизиатр в медико-санитарной части № 76 ФСИН России в Угличе, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог и оториноларинголог в городской детской больнице Рыбинска.



Напомним, в конце прошлого года власти сообщили, что врачи скорой помощи в Ярославской области зарабатывают 68 тысяч рублей в месяц.