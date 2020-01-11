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В Ярославле епархия призвала врачей и женщин не делать аборты

11 января пройдет православная акция против прерывания беременности

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11 января в Ярославле пройдет акция против абортов

11 января в Ярославле пройдет акция против абортов

11 января — всероссийский день отказа от абортов. Это дата, когда Русская православная церковь отмечает день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме по приказу жестокого царя Ирода, желавшего найти среди них родившегося Спасителя. Церковь почитает их как первых мучеников за Христа. По традиции в этот день по всей стране проходят акции, направленные против абортов. Состоится такое мероприятие и в Ярославле.

— Социальный отдел ярославской епархии проведет ежегодную акцию «Свеча памяти», направленную на привлечение внимания к проблеме убийства младенцев во чреве матери. Невинно убиенным младенцам молятся дети и о детях, молятся за рожденных недоношенными и убиенных во чреве. В рамках акции церковь призывает государственные и частные учреждения здравоохранения провести «День тишины» и отказаться в этот день от планового проведения абортов, — сообщили в ярославской епархии.

Акция будет проходить перед Сретенским храмом в Депутатском переулке Ярославля с 11:30 до 15:00. В это время все желающие смогут зажечь свечи, получить информацию по профилактике абортов, услышать позицию церкви по актуальным вопросам сохранения семьи. Кроме того, во всех храмах Ярославской области 11 января после Божественной Литургии священнослужители обратятся со словами проповеди о ценности человеческой жизни, радости материнства и недопущении абортов.

А вы как считаете, надо запретить аборты?

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    православиемедицинаРПЦаборты
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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    11 янв 2020 в 09:03

    А рождённых,нежелательных детей можно попам на воспитание приносить?Пусть тогда сразу и адресок опубликуют-куда нести.

    Гость
    11 янв 2020 в 08:40

    Епархия бы ещё денег давала на обеспечение достойной жизни этим детям

    Олег
    11 янв 2020 в 08:36

    Мракобесы