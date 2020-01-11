В Ярославле епархия призвала врачей и женщин не делать аборты

11 января — всероссийский день отказа от абортов. Это дата, когда Русская православная церковь отмечает день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме по приказу жестокого царя Ирода, желавшего найти среди них родившегося Спасителя. Церковь почитает их как первых мучеников за Христа. По традиции в этот день по всей стране проходят акции, направленные против абортов. Состоится такое мероприятие и в Ярославле.



— Социальный отдел ярославской епархии проведет ежегодную акцию «Свеча памяти», направленную на привлечение внимания к проблеме убийства младенцев во чреве матери. Невинно убиенным младенцам молятся дети и о детях, молятся за рожденных недоношенными и убиенных во чреве. В рамках акции церковь призывает государственные и частные учреждения здравоохранения провести «День тишины» и отказаться в этот день от планового проведения абортов, — сообщили в ярославской епархии.

