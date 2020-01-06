Где рожать в Ярославле: мамы составили рейтинг роддомов

Ярославны рассказали, где лучше рожать, а куда лучше не соваться

Ярославны, которым предстоит впервые рожать, не знают, куда идти и по каким критериям отбирать роддом. Чтобы помочь с этим, мы поговорили с женщинами, которые уже знают, где комфортно ждать появления малыша, а куда лучше не соваться.

Рождение ребенка — очень волнительное событие для каждой женщины, поэтому каждая мамочка очень ответственно подходит к выбору родильного дома. В Ярославле особой популярностью пользуются три роддома: Родильный дом № 2 на улице Попова, 26, Родильный дом № 9 на Тутаевском шоссе, 95 и Родильный дом НПЗ на улице Гагарина, 12. Помимо родильных домов женщины еще рассматривают перинатальный центр.

На первом месте в рейтинге стоит областной перинатальный центр, который находится на Тутаевском шоссе, 31-в.



— А я рожала во втором роддоме и в перинаталке. Во втором совершенно не понравилось, хотя рожала платно, — написала Оксана Степанова.



Несмотря на это, нашлось много мамочек, которые выбирают именно родильный дом на улице Попова, 26, потому что он в рейтинге оказался на втором месте. Очень многие девушки высказались именно в его пользу.



На третьем месте оказался роддом № 9.



— Я выбирала между 2 и 9 роддомом по отзывам. В итоге к предполагаемой дате родов был открыт только 9, так как 2 был закрыт на мойку. В принципе все понравилось. Из минусов выделю то, что всем предлагают смесь даже без показаний, — рассказала Мария Цой.



Родильный дом медсанчати НПЗ на улице Гагарина, 12 оказался на последнем месте. Среди голосовавших оказалось очень много недовольных.



— Я рожала в МСЧ НПЗ, во втором на Попова и в областном перинатальном центре. В НПЗ и ОПЦ ни ногой бы больше. Если бы пошла рожать четвёртого, то только во 2.

