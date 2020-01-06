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Где рожать в Ярославле: мамы составили рейтинг роддомов

Публикуем мнения родивших женщин

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Ярославны рассказали, где лучше рожать, а куда лучше не соваться&nbsp;

Ярославны рассказали, где лучше рожать, а куда лучше не соваться 

Рождение ребенка — очень волнительное событие для каждой женщины, поэтому каждая мамочка очень ответственно подходит к выбору родильного дома. В Ярославле особой популярностью пользуются три роддома: Родильный дом № 2 на улице Попова, 26, Родильный дом № 9 на Тутаевском шоссе, 95 и Родильный дом НПЗ на улице Гагарина, 12. Помимо родильных домов женщины еще рассматривают перинатальный центр.

Ярославны, которым предстоит впервые рожать, не знают, куда идти и по каким критериям отбирать роддом. Чтобы помочь с этим, мы поговорили с женщинами, которые уже знают, где комфортно ждать появления малыша, а куда лучше не соваться.

На первом месте в рейтинге стоит областной перинатальный центр, который находится на Тутаевском шоссе, 31-в.

— А я рожала во втором роддоме и в перинаталке. Во втором совершенно не понравилось, хотя рожала платно, — написала Оксана Степанова.

Несмотря на это, нашлось много мамочек, которые выбирают именно родильный дом на улице Попова, 26, потому что он в рейтинге оказался на втором месте. Очень многие девушки высказались именно в его пользу.

На третьем месте оказался роддом № 9.

— Я выбирала между 2 и 9 роддомом по отзывам. В итоге к предполагаемой дате родов был открыт только 9, так как 2 был закрыт на мойку. В принципе все понравилось. Из минусов выделю то, что всем предлагают смесь даже без показаний, — рассказала Мария Цой.

Родильный дом медсанчати НПЗ на улице Гагарина, 12 оказался на последнем месте. Среди голосовавших оказалось очень много недовольных.

— Я рожала в МСЧ НПЗ, во втором на Попова и в областном перинатальном центре. В НПЗ и ОПЦ ни ногой бы больше. Если бы пошла рожать четвёртого, то только во 2.

А вы где рожали? Какой роддом вам нравится? Напишите в комментариях!

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родильный домбудущие мамы
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КОММЕНТАРИИ (10)

Анна
6 янв 2020 в 20:04

первого рожала на Липовой, второго в перинатальном, от перинатольного ужасные впечатления. Врачи доверяют только технике, ошибки в УЗИ привели к сюрпризам в родах, акушеры -хамки!!! Прилизанная обертка не перевесит образование и человечность.

Лер
6 янв 2020 в 19:22

Я рожала в 9. В 2017 году
После рождения у нас выявили сафилакокк. 3 месяца потом лежали с грудным в больнице(
Со 2-ым пойду уже в перинатальный.

Гость
6 янв 2020 в 19:07

Сейчас рожать не стоит, ведь ходить даже не где.