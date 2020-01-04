«Клеить себе антитабачные пластыри бесполезно»: ярославский нарколог рассказал, как бросить курить

— Захотеть. Надо очень захотеть, — рассказал Михаил Черноморский. — Я сам 15 лет курил, а 16 лет назад бросил. Есть методики лечения, которые помогают бросить курить. Но если очень хочешь, то можно и без них. А вот наоборот не получится. Нельзя рассчитывать только на методики. Если нет у человека желания, то ничего не поможет.

Большинство из нас дают себе обещания с нового года начать новую жизнь, что-то приобрести, от чего-то избавиться. Мы поговорили с ярославским наркологом Михаилом Черноморским о том, как избавиться от вредной привычки — курения.

Нарколог считает, что самое главное в борьбе с вредной привычкой — мотивация.

— Должна быть мотивация. А какая она может быть? Самая основная — здоровье подвело. Или на желанную работу не возьмут, если там курить нельзя, или муж сказал: «Не бросишь курить — не буду целоваться». Когда нет мотивации, не только курить бросить, всё сложно сделать. Если хотите бросить — идите в спортзал. Как бы это пафосно и банально ни звучало, но пройдя полчаса по дорожке, вы поймёте, что с куревом это несовместимо, вы начнёте себя, мягко говоря, плохо чувствовать. Или в бассейн идите плавать. Надо увеличить физическую нагрузку — то есть то, с чем курение несовместимо. А если нет желания, нет мотивации, клеить себе специальный пластырь или курить антитабачные сигареты — пустая трата времени и денег.

А вот как бросать: резко или постепенно, уже будет зависеть от того, как долго человек курит.

— Это всё индивидуально. Если человек курил 40 или 50 лет, то зараз взять и бросить сложно. А когда девочка, которая курила 3–5 лет, задумывается о том, что надо ещё детей рожать, то надо взять и бросить. Не надо там сегодня полсигаретки, завтра четверть сигаретки. Взяли, выкинули, и всё. И не с понедельника, а сегодня. Как приняли решение, так и бросайте.

