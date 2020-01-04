4 января суббота
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Здоровье

«Клеить себе антитабачные пластыри бесполезно»: ярославский нарколог рассказал, как бросить курить

Как замотивировать себя на избавление от вредной привычки

1 102
4 Обсудить

Поделиться

Михаил Черноморский считает, что в борьбе с вредной привычкой главное — мотивация

Михаил Черноморский считает, что в борьбе с вредной привычкой главное — мотивация

Большинство из нас дают себе обещания с нового года начать новую жизнь, что-то приобрести, от чего-то избавиться. Мы поговорили с ярославским наркологом Михаилом Черноморским о том, как избавиться от вредной привычки — курения. 

— Захотеть. Надо очень захотеть, — рассказал Михаил Черноморский. — Я сам 15 лет курил, а 16 лет назад бросил. Есть методики лечения, которые помогают бросить курить. Но если очень хочешь, то можно и без них. А вот наоборот не получится. Нельзя рассчитывать только на методики. Если нет у человека желания, то ничего не поможет. 

Нарколог считает, что самое главное в борьбе с вредной привычкой — мотивация. 

— Должна быть мотивация. А какая она может быть? Самая основная — здоровье подвело. Или на желанную работу не возьмут, если там курить нельзя, или муж сказал: «Не бросишь курить — не буду целоваться». Когда нет мотивации, не только курить бросить, всё сложно сделать. Если хотите бросить — идите в спортзал. Как бы это пафосно и банально ни звучало, но пройдя полчаса по дорожке, вы поймёте, что с куревом это несовместимо, вы начнёте себя, мягко говоря, плохо чувствовать. Или в бассейн идите плавать. Надо увеличить физическую нагрузку — то есть то, с чем курение несовместимо. А если нет желания, нет мотивации, клеить себе специальный пластырь или курить антитабачные сигареты — пустая трата времени и денег.

А вот как бросать: резко или постепенно, уже будет зависеть от того, как долго человек курит. 

— Это всё индивидуально. Если человек курил 40 или 50 лет, то зараз взять и бросить сложно. А когда девочка, которая курила 3–5 лет, задумывается о том, что надо ещё детей рожать, то надо взять и бросить. Не надо там сегодня полсигаретки, завтра четверть сигаретки. Взяли, выкинули, и всё. И не с понедельника, а сегодня. Как приняли решение, так и бросайте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

борьба с курением
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Елена
4 янв 2020 в 21:49

Все правильно, я курила 30 лет. Потом жизнь без курения стала моей мечтой. Очень, очень захотела и не курю уже 4года.Бросила в один день. Теперь жалею что раньше не бросала.

Валентина
4 янв 2020 в 21:40

Курила 44 года бросила 4 года назад резко и не тянет.

Не курю
4 янв 2020 в 21:35

Долго курил, нравилось, иногда бросал, но жил с мыслью что надо бросать... В один летний жаркий день просто услышал свой запах тела, а точнее ее вонь, это произошло внезапно и не осознано, но зато пришел сразу в понимание того, что этот порок ни что иное как затмение разума меняющая реальность. Прошло 20 лет.