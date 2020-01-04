Что делать, если кот объелся мишуры: советы ярославского ветеринара

Новый год может превратиться в беготню по ветеринарным клиникам, если не уследить за домашним питомцем. У кошек появляется обострённый интерес к ёлочным украшениям. Особенно им нравится играть с дождиком, а потом... его грызть. Из-за особенностей строения языка кошки не могут выплюнуть предмет, попавший им в рот. Это может привести к страшным последствиям — перфорации кишки или смерти от воспаления живота.



Признаки:

отказ от еды и воды;

рвота, в запущенных случаях зелёная;