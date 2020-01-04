Что делать, если кот объелся мишуры: советы ярославского ветеринара

Новый год может превратиться в беготню по ветеринарным клиникам, если не уследить за домашним питомцем. У кошек появляется обострённый интерес к ёлочным украшениям. Особенно им нравится играть с дождиком, а потом... его грызть. Из-за особенностей строения языка кошки не могут выплюнуть предмет, попавший им в рот. Это может привести к страшным последствиям — перфорации кишки или смерти от воспаления живота.
Признаки:
- отказ от еды и воды;
- рвота, в запущенных случаях зелёная;
- животное резко худеет и становится вялым.
Специалист ветеринарной клиники «Доктор Марков и Ко» Евгения Романишина дала рекомендации владельцам кошек.
- Всем владельцам питомцев советую не украшать новогоднюю ёлку дождиком вообще.
- Нельзя самостоятельно вынимать дождик, если вы видите, что он намотался на язык и пошёл внутрь глотки. Это касается любого инородного предмета, в том числе и мишуры, ёлочных иголок. Вы рискуете порезать кишечник питомца.
- Необходимо немедленно доставить питомца к ветеринару, который сможет оказать помощь.
Мы перед Новым годом всей редакцией выбрали самого очаровательного новогоднего пушистика: подборка котов и собак под (на и в) новогодней ёлочкой.