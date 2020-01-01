Как избавиться от похмелья: ярославский нарколог рассказал простой рецепт

Как погуляли? Голова не болит? Или тяжко? В новогоднюю ночь мы порой забываем обо всем и гуляем оn души, иногда мешая напитки (чего делать нельзя, как говорят врачи).

Если сегодня чувствуете себя в состоянии нестояния, ловите рецепт лечения похмелья.

— Две таблетки шипучего аспирина, контрастный душ и поесть. И больше ничего не надо. И ни в коем случае не лечить подобное подобным! — говорит ярославский врач-нарколог Михаил Черноморский.

И, кстати, старый добрый рассол не поможет. О природе похмелья и наших ошибках в борьбе с ним читайте в нашем интервью с наркологом.