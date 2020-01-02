«Будто удар»: какую головную боль терпеть смертельно опасно

Поводом обратиться к врачу будет возникновение резкой сильной головной боли, особенно на фоне полного здоровья. Пациенты порой связывают ощущения «с ударом по голове». Такая головная боль может являться первым симптомом кровоизлияния под оболочкой головного мозга (так называемого субарахноидального кровоизлияния), как правило, при разрыве аневризмы головного мозга. Чаще всего это случается у молодых, трудоспособных людей. Внимания заслуживает и постепенно нарастающая головная боль, особенно с тошнотой и рвотой, чувством учащения сердцебиения (тахикардии). Это может свидетельствовать о наличии внутричерепной патологии (например, опухоли).



Также следует обратиться к врачу при изменении характера, интенсивности, частоты головной боли, при головной боли, сопровождающейся нарушениями зрения, расстройствами речи, координации движений, слабостью конечностей и т. п.



Нужно признать, что периодически, у всех нас болит голова, но это не значит, что нужно незамедлительно обратиться к врачу. Как правило, такая головная боль связана с переутомлением.



Правда ли, что нельзя терпеть головную боль и лучше сразу пить обезболивающее?



— Разумеется, терпеть головную боль, которая мешает выполнять повседневные обязанности на работе или дома, не стоит. Лучше выпить обезболивающий препарат. Если же голова болит часто, то в данном случае человек, как правило, увеличивает дозу болеутоляющих. В таком случае с течением времени мы получаем два сценария развития событий: лекарственно-зависимая боль или привыкание организма к обезболивающим, что снижает их эффект.



Есть простой критерий, если вы принимаете в месяц более 15 таблеток обезболивающих препаратов, то стоит обратится к врачу.



Также не стоит забывать и о «народных» попытках избавиться от головной боли (сон, прогулка, контрастный душ, встать и размяться после долгого сидения перед компьютером, выпить зеленого чая.



Интересно, что мужчины менее стойко переносят головную боль, в отличие от прекрасной половины человечества.



Правда ли, что голова может болеть от «перепадов погоды»?



— На самом деле, прямое влияние перепадов погоды на самочувствие человека — это миф. Подобное более правильно объясняется тем, что люди, имеющие какие-либо хронические заболевания, склонны чувствовать колебания погоды. Например, изменения температуры или атмосферного давления могут влиять на тонус сосудов и провоцировать перепады уже артериального давления у людей, страдающих гипертонической болезнью, что, в свою очередь, и вызовет головную боль. Также холодная и сырая погода может приводить к обострению заболеваний опорно-двигательного аппарата, и тогда у людей с шейным остеохондрозом может болеть голова. Также у людей, страдающих артритом, могут болеть колени или спина.



Какие средства хороши от головной боли



— Как уже было сказано выше, начинать бороться с головной болью следует с более простых способов, не прибегая к помощи лекарств. Порой головная боль уходит на фоне массажа, иглорефлексотерапии, лечебной физкультуры.