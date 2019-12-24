Дед Мороз — нарколог подарит детям из Ярославля трезвых родителей

Медики верят в новогоднее чудо и надеются, что Дед Мороз им в этом поможет

— Читая тысячи писем детишек с их заветными желаниями, я заметил, что очень часто, мечтая о конкретном подарке, они просят меня принести в их дом счастье и радость, здоровье их родителям, бабушкам и дедушкам, — говорится в письме Деда Мороза — нарколога. — Они представляют, как всей семьёй дружно проводят новогодние каникулы, вместе играют, катаются на горках, на лыжах и коньках, тепло общаются и заботятся друг о друге. Их желания и мечты очень просты и понятны. Но вот исполнить их в полной мере могут только трезвые телом и духом люди. Праздничные дни — это не только застолье, это прекрасная возможность весело и интересно провести время с теми, кто вам ближе и дороже всего на свете, — вашими детьми. Время, которое так нелегко выкроить в обычные, повседневные дни. Воспользуйтесь этим шансом и станьте настоящими волшебниками, сотворившими новогоднее чудо для своих детей, — подарите им себя, вашу любовь и внимание, радость общения с вами. Но, вы же понимаете, если волшебник нетрезв, то, скорее всего, он сотворит горе, а не чудо. Не допустите этого!

Врачи-наркологи рассчитывают, что такая акция сможет как-то повлиять на ситуацию. Говорят, что прибегнуть к помощи зимнего волшебника их сподвигла неутешительная статистика.



— В новогодние праздники с 31 декабря по 10 января ежегодно в наркологическую больницу поступает от 234 до 271 человека, которым требуется оказание экстренной и неотложной наркологической помощи, — рассказал изданию 76.RU главный нарколог Ярославской области Александр Волков. — Именно в эти дни наши специалисты помощь оказывают почти на 20% больше, чем в другое время. Кроме этого, более ста человек доставляются именно в дни празднования Нового года в больницу для вытрезвления.



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