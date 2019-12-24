Эпидемия гриппа захлестнёт Россию после Нового года: что должно быть в аптечке у каждого

В Ярославской области закончилась вакцинация от гриппа. Так что прививку уже никому не сделают. В этом году медики сделали прививки 45,3% жителей Ярославской области: более 100 тысячам детей и почти 450 тысячам взрослых.



В этом году эпидемии заболевания уже не будет, но её ожидают в следующем.



— Грипп в этом году «опаздывает» из-за погоды, — объяснил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. — Появление гриппа в России специалисты Роспотребнадзора предварительно прогнозируют после 15–20 января.

