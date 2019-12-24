На всех жителей Ярославской области заведут электронные медицинские карты

— Это общероссийский проект, который будет запускаться во всех регионах, — объяснил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. — Куда бы ни поехал человек, у врача любой больницы в любом регионе будет доступ к его медицинской документации.

В Ярославской области заведут специальную электронную медицинскую базу, в которой будет содержаться вся информация о врачах и пациентах. При этом у каждого человека будет собственная электронная карта, в которой будет содержаться вся его история болезни.

Создать такую медицинскую базу власти обещают постараться успеть уже в 2020 году. Чиновники говорят, что эта база будет полезна не только путешественникам, но и поможет врачам.



— Сделали врачи, допустим, снимок в Семибратово, где нет дежурного травматолога, а у специалистов больницы имени Соловьёва в Ярославле уже есть доступ к нему, — объяснил Руслан Саитгареев. — Дежурный травматолог в Ярославле сможет принять решение: забрать пациента к себе или отправить в Семибратово медицину катастроф и делать операцию там.



Кроме того, в департаменте здравоохранения заявили, что в 2020 или 2021 году в Ярославской области появится санавиация — у медиков будет собственный вертолёт. Планируется, что вертолётные площадки построят у областной больницы, больницы имени Соловьёва и у пяти районных больниц в области.

