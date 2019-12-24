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Здоровье

На всех жителей Ярославской области заведут электронные медицинские карты

А ещё врачи к пациентам будут летать на вертолёте

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По электронной медицинской базе врачи на расстоянии смогут помогать друг другу лечить пациентов

По электронной медицинской базе врачи на расстоянии смогут помогать друг другу лечить пациентов

В Ярославской области заведут специальную электронную медицинскую базу, в которой будет содержаться вся информация о врачах и пациентах. При этом у каждого человека будет собственная электронная карта, в которой будет содержаться вся его история болезни.

— Это общероссийский проект, который будет запускаться во всех регионах, — объяснил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. — Куда бы ни поехал человек, у врача любой больницы в любом регионе будет доступ к его медицинской документации.

Создать такую медицинскую базу власти обещают постараться успеть уже в 2020 году. Чиновники говорят, что эта база будет полезна не только путешественникам, но и поможет врачам.

— Сделали врачи, допустим, снимок в Семибратово, где нет дежурного травматолога, а у специалистов больницы имени Соловьёва в Ярославле уже есть доступ к нему, — объяснил Руслан Саитгареев. — Дежурный травматолог в Ярославле сможет принять решение: забрать пациента к себе или отправить в Семибратово медицину катастроф и делать операцию там.

Кроме того, в департаменте здравоохранения заявили, что в 2020 или 2021 году в Ярославской области появится санавиация — у медиков будет собственный вертолёт. Планируется, что вертолётные площадки построят у областной больницы, больницы имени Соловьёва и у пяти районных больниц в области.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
24 дек 2019 в 13:07

Дороги строить и ремонтировать не планируется, - только вертолетом можно долететь!

Тролль Зубоскал
24 дек 2019 в 12:56

Я не понял: почему вертолёты? Это же прошлый век. Пора уже вакуумный транспорт обещать -- к каждому подъезду, а то уже не впечатляет нисколько.