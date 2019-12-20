«Не сможем выжить»: в Ярославской области из-за неподъемных налогов начнут закрывать аптеки

В Ярославской области может закрыться ряд аптек. Их владельцы жалуются на то, что с 2020 года их обложат неподъемными налогами. Дело в том, что с нового года аптеки и аптечные пункты лишатся права на уплату единого налога на вмененный налог из-за введения обязательной маркировки лекарств. В качестве альтернативы предпринимателям предложили воспользоваться упрощенной системой налогообложения. Однако сейчас в регионе для этого вида деятельности установлены максимальные ставки налога — 15% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 6%, если объектом налогообложения являются доходы.

— В таких условиях налоговое бремя для предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю лекарствами, возрастает во много раз. По отдельным объектам — до 140 раз, — жалуются аптекари. — Мы обеспокоены, что не сможем выжить в таких условиях и будем вынуждены закрывать аптеки на территории региона, что приведет к снижению доступности лекарственного обеспечения и увольнению сотрудников. Мы и так понесли большие затраты при подготовке к маркировке: приобретение сканеров и прочей оргтехники, установка более дорогого программного обеспечения, увеличение штата.



Руководители 17 аптек Ярославля, Рыбинска, Данилова, Большого села, Переславля, Мышкина, Углича и Некоуза направили коллективное письмо региональному уполномоченному по защите прав предпринимателей Альфиру Бакирову. Они требуют инициировать снижение ставки налога до 1%, если объектом налогообложения являются доходы.



— Ярославская область — не первый регион, где фармацевтический бизнес поднимает данную тему. Недавно моя коллега, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина совместно с Ассоциацией фармацевтов вышла на губернатора края с инициативой снизить налоговые ставки для аптек с 6% до 1%. Мы тоже включаемся в процесс, сейчас готовим аналогичные мотивированные предложения в правительство региона и Ярославскую областную думу, — прокомментировал Альфир Бакиров.

