«Самое ничтожное — это сказать: "Мне нужна мотивация"»: колонка девушки, решившей похудеть в два раза

Анастасия Разова поставила себе невероятную цель — похудеть в два раза. Еще внушительнее смотрится цифра — на 72 килограмма. Девушка уже потеряла треть веса. И не намерена останавливаться. Конечно, это непросто. Как себя мотивировать и не остановиться на полпути, когда кажется, что кончаются силы? Публикуем колонку Анастасии.
Что для меня является мотивацией? Да я сама для себя мотивация.
Особенно хорошим «пинком» или призывом к действию служат мои старые фото. Я часто смотрю их и не просто бегло и наспех, а именно досконально, не упуская детали. Детали — это очень важно!
Далее ставлю цель. Даже маленькую — например, влезть в платье. Или масштабную — сохранить/наладить здоровье и жить полноценно и качественно. Мой путь — это, конечно же, путь к здоровью.
Следом подключается сила воли — путеводная звезда к достижению цели.
Когда четко поставлена цель и она подкреплена мотивацией, то сила воли будет автоматом срабатывать. Естественно, что нужно приложить немало усилий и вложить много энергии, денег и других сторонних ресурсов.
Всё кажется таким сложным и недостижимым, но, поверьте, если у вас это не получилось или вы сорвались, не нужно опускать руки или гнобить себя! Нет, поднялись, отряхнулись и дальше пошли, поползли, попрыгали, поплыли в направлении своей цели.
Самое простое и самое ничтожное, что вы можете сказать, — это «Я не знаю, наверное, мне надо чем-то, кем-то себя замотивировать; наверное, я слишком слаб». Значит, это надо не вам? Тогда смиритесь.
На фото — я с разницей в год.
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