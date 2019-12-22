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Анастасия Разова

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Анастасия Разова

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Здоровье Похудеть на 72 кг Мнение

«Самое ничтожное — это сказать: "Мне нужна мотивация"»: колонка девушки, решившей похудеть в два раза

Анастасия Разова из Ярославля рассказала, как сбрасывает вес

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Лицо Насти стало гораздо выразительнее

Лицо Насти стало гораздо выразительнее

Анастасия Разова поставила себе невероятную цель — похудеть в два раза. Еще внушительнее смотрится цифра — на 72 килограмма. Девушка уже потеряла треть веса. И не намерена останавливаться. Конечно, это непросто. Как себя мотивировать и не остановиться на полпути, когда кажется, что кончаются силы? Публикуем колонку Анастасии.

Что для меня является мотивацией? Да я сама для себя мотивация.

Особенно хорошим «пинком» или призывом к действию служат мои старые фото. Я часто смотрю их и не просто бегло и наспех, а именно досконально, не упуская детали. Детали — это очень важно!

Далее ставлю цель. Даже маленькую — например, влезть в платье. Или масштабную — сохранить/наладить здоровье и жить полноценно и качественно. Мой путь — это, конечно же, путь к здоровью.

Следом подключается сила воли — путеводная звезда к достижению цели.

Когда четко поставлена цель и она подкреплена мотивацией, то сила воли будет автоматом срабатывать. Естественно, что нужно приложить немало усилий и вложить много энергии, денег и других сторонних ресурсов.

Всё кажется таким сложным и недостижимым, но, поверьте, если у вас это не получилось или вы сорвались, не нужно опускать руки или гнобить себя! Нет, поднялись, отряхнулись и дальше пошли, поползли, попрыгали, поплыли в направлении своей цели.

Самое простое и самое ничтожное, что вы можете сказать, — это «Я не знаю, наверное, мне надо чем-то, кем-то себя замотивировать; наверное, я слишком слаб». Значит, это надо не вам? Тогда смиритесь.

На фото — я с разницей в год.

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