«Самое ничтожное — это сказать: "Мне нужна мотивация"»: колонка девушки, решившей похудеть в два раза

Анастасия Разова поставила себе невероятную цель — похудеть в два раза. Еще внушительнее смотрится цифра — на 72 килограмма. Девушка уже потеряла треть веса. И не намерена останавливаться. Конечно, это непросто. Как себя мотивировать и не остановиться на полпути, когда кажется, что кончаются силы? Публикуем колонку Анастасии.

Что для меня является мотивацией? Да я сама для себя мотивация.

Особенно хорошим «пинком» или призывом к действию служат мои старые фото. Я часто смотрю их и не просто бегло и наспех, а именно досконально, не упуская детали. Детали — это очень важно!