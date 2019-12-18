В рыбинской поликлинике появились талончики в очередь, чтобы «просто спросить»

Теперь даже для этого есть отдельная очередь

Люди приходили за этим в больницу десятки лет и злили тех, кто сидел в очередях, своим «я просто спросить». Настоящую инновацию придумали в рыбинской поликлинике при пироговской больнице № 2 : теперь для тех, кому надо спросить, появилась отдельная очередь.

Да-да, люди должны будут взять талончик в электронной очереди и ждать, чтобы только спросить. Предполагается, что поток спрашивающих не будет мешать основным пациентам.

— Люди с удовольствием пользуются такой функцией, говорят, порядка в очередях стало больше, — рассказывает жительница Рыбинска Елена Трусова.