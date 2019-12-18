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Здоровье

В рыбинской поликлинике появились талончики в очередь, чтобы «просто спросить»

Это не шутка

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Теперь даже для этого есть отдельная очередь&nbsp;

Теперь даже для этого есть отдельная очередь 

Люди приходили за этим в больницу десятки лет и злили тех, кто сидел в очередях, своим «я просто спросить». Настоящую инновацию придумали в рыбинской поликлинике при пироговской больнице № 2: теперь для тех, кому надо спросить, появилась отдельная очередь. 

Да-да, люди должны будут взять талончик в электронной очереди и ждать, чтобы только спросить. Предполагается, что поток спрашивающих не будет мешать основным пациентам. 

— Люди с удовольствием пользуются такой функцией, говорят, порядка в очередях стало больше, — рассказывает жительница Рыбинска Елена Трусова. 

Талончик, чтобы «только спросить»

Талончик, чтобы «только спросить»

По этому талону люди попадают в регистратуру, где и могут задать все свои вопросы. Обычно они касаются темы прививок, анализов, работы узких специалистов. 

В Ярославле тем временем проблемы с тем, чтобы попасть даже к терапевту. Явки дают уже на следующий год. 

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городская поликлиникаочередь к врачу
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КОММЕНТАРИИ (13)

гость
18 дек 2019 в 14:25

Зато все культурно!

гость
18 дек 2019 в 11:51

Вы это уже писали месяц назад - у вас что новости кончились?

гость
18 дек 2019 в 11:51

Какое общество,такие и талончики.👍 В магазинах тоже в семь,к закрытию рвутся,и спрашивают:-А что,совсем закрыт? Так и хочется сказать,совсемей не бывает.😁😜😂