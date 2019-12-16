«Хлорки на всех не хватит»: бассейны Ярославля отказываются пускать людей без справок

Роспотребнадзор доказал в суде, что требовать справку бассейны не должны

— Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. За подобные нарушения прав потребителей установлена административная ответственность для субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц организаций, реализующих товары, выполняющих работы и оказывающих услуги потребителям, — говорится в публикации на официальном сайте Роспотребнадзора России.

Эта новость прогремела по всем федеральным новостям: Роспотребнадзор доказал в суде, что посетителям бассейнов старше 12 лет не нужна медицинская справка . Эта справка от врача, доказывающая, что у вас нет кожных заболеваний, всегда была не самым удобным правилом для желающих заниматься плаванием. Кто-то от этого правила устал так, что нажаловался в Роспотребнадзор на нарушение прав потребителя. И оказался прав.

А как в Ярославле?

«На входе пришлось попыхтеть»

Не все городские бассейны радостно отозвались на победу Роспотребнадзора над справками.

— В «Лазурный» неохотно, но пускают. В «Автомобилисте» (ныне Sport Line) пришлось попыхтеть, — рассказала ярославна Екатерина Пиунова. — Показывала администратору это решение, а они мне в ответ — про внутренние акты. Я им доказывала, что федеральные постановления важнее. Читали-читали и пропустили.

Мы тоже попытались попасть сегодня в бассейн. И вышло у нас не везде. В Sport Line на улице Свердлова сказали, что без справки не пустят.

— Не было ещё распоряжения Роспотребнадзора об этом. У нас действует своё, — ответила администратор.

В бассейне «Лазурный» на улице Чкалова без справки пустят, но с оговоркой.

— Нежелательно. Представьте, если все будут ходить без справки? А у нас дети! — волнуется администратор. — Вас пустим, хорошо, если вы здоровы. А знаете, какие люди у нас ходят? С заболеваниями кожными. Хлорки не хватит на всех!

Куда пустят без справки