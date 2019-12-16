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«Хлорки на всех не хватит»: бассейны Ярославля отказываются пускать людей без справок

Хотя Роспотребнадзор доказал в суде, что взрослые могут купаться просто так

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Роспотребнадзор доказал в суде, что требовать справку бассейны не должны

Роспотребнадзор доказал в суде, что требовать справку бассейны не должны

Эта новость прогремела по всем федеральным новостям: Роспотребнадзор доказал в суде, что посетителям бассейнов старше 12 лет не нужна медицинская справка. Эта справка от врача, доказывающая, что у вас нет кожных заболеваний, всегда была не самым удобным правилом для желающих заниматься плаванием. Кто-то от этого правила устал так, что нажаловался в Роспотребнадзор на нарушение прав потребителя. И оказался прав. 

— Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. За подобные нарушения прав потребителей установлена административная ответственность для субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц организаций, реализующих товары, выполняющих работы и оказывающих услуги потребителям, — говорится в публикации на официальном сайте Роспотребнадзора России. 

А как в Ярославле?

«На входе пришлось попыхтеть»

Не все городские бассейны радостно отозвались на победу Роспотребнадзора над справками. 

— В «Лазурный» неохотно, но пускают. В «Автомобилисте» (ныне Sport Line) пришлось попыхтеть, — рассказала ярославна Екатерина Пиунова. — Показывала администратору это решение, а они мне в ответ — про внутренние акты. Я им доказывала, что федеральные постановления важнее. Читали-читали и пропустили. 

Мы тоже попытались попасть сегодня в бассейн. И вышло у нас не везде. В Sport Line на улице Свердлова сказали, что без справки не пустят. 

— Не было ещё распоряжения Роспотребнадзора об этом. У нас действует своё, — ответила администратор.

В бассейне «Лазурный» на улице Чкалова без справки пустят, но с оговоркой. 

— Нежелательно. Представьте, если все будут ходить без справки? А у нас дети! — волнуется администратор. — Вас пустим, хорошо, если вы здоровы. А знаете, какие люди у нас ходят? С заболеваниями кожными. Хлорки не хватит на всех!

Куда пустят без справки

В «Шиннике» рады взрослым и без справки

В «Шиннике» рады взрослым и без справки

С распростёртыми объятиями ждут в бассейне «Шинник» на улице Свердлова. Правда, попасть туда сложновато из-за большой загрузки.

— Просто поплавать можно рано утром с 07:15, в промежуток с 11:00 до 13:00 и после 20:45. Остальное всё занято спортсменами, — рассказала администратор. — Если надумаете в новогодние каникулы, то лучше узнать по телефону о свободном времени. 

Также спокойно без справки готовы пускать в бассейн спортивного комплекса «Атлант» на улице Павлова. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
16 дек 2019 в 19:23

а почему младше 12 лет должны брать справку?

Гость
16 дек 2019 в 18:08

Понятно. Надо теперь идти либо в спорт-лайн, либо в Лазурный. Там хоть вода холодная. В Шиннике - водичка тепленькая, через нее много чего можно зацепить.

Гость
16 дек 2019 в 17:46

Я вас умоляю... эти справки давным давно чистая формальность!