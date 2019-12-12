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Здоровье Проблема

«Записаться к врачу можно только на месяц вперед»: ярославцев возмутила работа поликлиники

Жители говорят, что если день записи — выходной, то тебя не примут

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Ярославцам приходится ждать месяц, чтобы попасть на прием к врачу

Ярославцам приходится ждать месяц, чтобы попасть на прием к врачу

В Ярославле жители возмутились работой поликлиники на улице Маяковского, 61 за Волгой. Ярославец решил обратиться туда за помощью к врачу, но вышел разочарованным и злым. Мужчина не стал молчать и разместил посты в группах во «ВКонтакте».

— Оптимизация здравоохранения продолжается! — написал пользователь сети в группе «Жесть Ярославль». — Если до оптимизации запись к врачам осуществлялась один раз в неделю, то теперь каждый день с 07:30, но записаться можно только на этот же день следующего месяца. И тут главное, чтоб этот день не был выходным, иначе не запишут.

Мужчина, который обратился в поликлинику, сделал фотографии, на которых видно, что очереди в регистратуру нет. Однако, как утверждает житель, ее нет, потому что и записи на ближайшее время нет.

— Запись к врачам открывается каждый день в 07:30, — рассказали в регистратуре поликлиники. — Мы даем явки на ближайшее время, но если их нет совсем, то тогда даем на этот день следующего месяца. Все зависит, увы, не от нас, а от того, как разбирают явки.

А вы легко записываетесь к нужному врачу?

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    больницаполиклиника
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    КОММЕНТАРИИ (14)

    пенсия
    12 дек 2019 в 20:19

    Температура 4дня высокая. Пыталась вызвать врача в МКБ 10 (НПЗ). Дозвониться невозможно, автоответ, что все линии заняты и сброс звонка. Минуты с моего тарифа списываются исправно с каждого звонка, а у меня их всего 200 на месяц. Раз 20 позвонила и плюнула. На другой день то же. Лечусь сама. К терапевту попасть стало сложнее, чем к специалисту. Им зарплату не добавлять, а уменьшать надо. Отгородились от пациентов глухими стенами записей.

    Алекс
    12 дек 2019 в 19:37

    Сходил в больницу Семашко к терапевту. Явок нет, анализы сдать - приходи через неделю. Пойду в частную клинику!

    Гость
    12 дек 2019 в 19:07

    Такое положение с визитом к врачу имеет место практически в каждой государственной поликлинике города, что говорит о полном развале сферы бюджетной бесплатной медицинской помощи.И этот беспредел происходит в великой стране в 21 веке.Стыд и позор! Невольно вспомнишь период СССР когда когда забота о здоровье человека была действительно своевременной и квалифицированной.