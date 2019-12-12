«Записаться к врачу можно только на месяц вперед»: ярославцев возмутила работа поликлиники

В Ярославле жители возмутились работой поликлиники на улице Маяковского, 61 за Волгой. Ярославец решил обратиться туда за помощью к врачу, но вышел разочарованным и злым. Мужчина не стал молчать и разместил посты в группах во «ВКонтакте».

— Оптимизация здравоохранения продолжается! — написал пользователь сети в группе «Жесть Ярославль». — Если до оптимизации запись к врачам осуществлялась один раз в неделю, то теперь каждый день с 07:30, но записаться можно только на этот же день следующего месяца. И тут главное, чтоб этот день не был выходным, иначе не запишут.

