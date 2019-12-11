Госдума решила приравнять электронные сигареты к обычным

Также будут наказывать за курение в неположенных местах вейпов и кальянов

Если закон окончательно примут, за курение электронных сигарет, вейпов и кальянов будут штрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей. Сейчас такой размер штрафа предусмотрен за курение сигарет в запрещенных местах (к примеру, в школах, больницах и учреждениях культуры). При этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить 2000–3000 рублей.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который приравнивает электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям, сообщает ТАСС.

В новом законопроекте также предусмотрены штрафы за нарушение правил продажи электронных сигарет: 2000–3000 рублей для физических лиц и 30 000–50 000 для компаний.

— Дело доходит уже до смертельных случаев и угроз серьезных заболеваний, — приводит ТАСС слова депутата Госдумы Валерия Рязанского. — Рост популярности этой продукции, особенно среди молодежи, безусловно, в будущем потребует принятия дополнительных мер по охране здоровья населения.