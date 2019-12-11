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Госдума решила приравнять электронные сигареты к обычным

Если законопроект примут окончательно, за курение электронных сигарет начнут штрафовать

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Также будут наказывать за курение в неположенных местах вейпов и кальянов&nbsp;

Также будут наказывать за курение в неположенных местах вейпов и кальянов 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который приравнивает электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям, сообщает ТАСС.

Если закон окончательно примут, за курение электронных сигарет, вейпов и кальянов будут штрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей. Сейчас такой размер штрафа предусмотрен за курение сигарет в запрещенных местах (к примеру, в школах, больницах и учреждениях культуры). При этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить 2000–3000 рублей. 

В новом законопроекте также предусмотрены штрафы за нарушение правил продажи электронных сигарет: 2000–3000 рублей для физических лиц и 30 000–50 000 для компаний. 

— Дело доходит уже до смертельных случаев и угроз серьезных заболеваний, — приводит ТАСС слова депутата Госдумы Валерия Рязанского. — Рост популярности этой продукции, особенно среди молодежи, безусловно, в будущем потребует принятия дополнительных мер по охране здоровья населения. 

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сигаретызаконопроектГосдума
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
11 дек 2019 в 18:49

Хоть кого-то, хоть раз оштрафовали за курение?

Гость
11 дек 2019 в 19:43

Колумбию с её бананами ....