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Здоровье

«В них никотина больше, чем в сигаретах»: ярославские депутаты объявили войну снюсам

Региональная дума потребовала запретить продажу опасных смесей

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Ярославские депутаты хотят запретить снюсы

Ярославские депутаты хотят запретить снюсы

Депутаты Ярославской областной думы решили запретить продажу снюсов — некурительных табачных изделий. А заодно и всех других сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. 6 декабря комитет по здравоохранению Ярославской думы поддержал проект об обращении в Госдуму России по этому вопросу.

— В широкой продаже появились различные никотиновые жевательные смеси. В настоящее время они приобрели большую популярность среди молодых людей и даже школьников. Это не может не вызывать беспокойство, — отметил заместитель председателя думы Антон Капралов.

Депутаты обеспокоены тем, что такие смеси содержат очень высокую концентрацию никотина — до 100 мг. Это в разы превышает содержание вещества в обычной сигарете. К тому же некоторые производители добавляют в смести химию. Последствия употребления таких веществ могут быть очень печальными для здоровья.

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    снюсдепутатыАнтон Капралов
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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Консерватор
    7 дек 2019 в 11:49

    Наконец то здравая мысль, поддерживаю!