«В них никотина больше, чем в сигаретах»: ярославские депутаты объявили войну снюсам

Депутаты Ярославской областной думы решили запретить продажу снюсов — некурительных табачных изделий. А заодно и всех других сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. 6 декабря комитет по здравоохранению Ярославской думы поддержал проект об обращении в Госдуму России по этому вопросу.



— В широкой продаже появились различные никотиновые жевательные смеси. В настоящее время они приобрели большую популярность среди молодых людей и даже школьников. Это не может не вызывать беспокойство, — отметил заместитель председателя думы Антон Капралов.

