«В них никотина больше, чем в сигаретах»: ярославские депутаты объявили войну снюсам

Депутаты Ярославской областной думы решили запретить продажу снюсов — некурительных табачных изделий. А заодно и всех других сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. 6 декабря комитет по здравоохранению Ярославской думы поддержал проект об обращении в Госдуму России по этому вопросу.
— В широкой продаже появились различные никотиновые жевательные смеси. В настоящее время они приобрели большую популярность среди молодых людей и даже школьников. Это не может не вызывать беспокойство, — отметил заместитель председателя думы Антон Капралов.
Депутаты обеспокоены тем, что такие смеси содержат очень высокую концентрацию никотина — до 100 мг. Это в разы превышает содержание вещества в обычной сигарете. К тому же некоторые производители добавляют в смести химию. Последствия употребления таких веществ могут быть очень печальными для здоровья.