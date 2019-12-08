После сорока рождаются мудрые дети: реакция на историю о женщине, впервые родившей в 42

— Рожать никогда не поздно... Главное, чтобы это было нужно родителям.

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История Анны Гостяевой, которая в 42 года родила в первый раз (и сразу двойню!), вызвала обсуждения на сайте и в соцсетях. Ярославна искренне рассказала, как ей приходилось отбиваться от вопросов о тикающих часиках и как теперь, став мамой, она смотрит на материнство в целом. Её рассказ можно почитать здесь.

Гульнара Абдуллина:

— Думают все разное, ситуации тоже у всех разные. Но рубеж в 40 лет — это не каменная стена, через которую надо перелезть, чтобы родить. Роды в 38 и в 42 принципиально ничем не отличаются. А второго и третьего родить в 40 лет психологически проще, чем первого.



ELLE:

— Странная женщина! Родила двоих в 42, очень болезненно сама реагировала на критику, переставала общаться с такими людьми. В то же время осуждает других. Те, кто рожает второго в 40, у неё инопланетяне, так как это нарушает привычный ритм жизни. Так и первый ребенок после 40 тоже нарушает сложившиеся привычки.



Елена:



— Умница и красавица! Все сделала осознанно. Спасибо за открытость и честность! Здоровья девочкам и терпения папе! А Анне успехов во всем!



Колумбийка:



— Девчонки, чего разругались-то? Кто во сколько хочет, во столько и рожает. Или у кого разрешения спросить ещё надо?

