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Здоровье

В Ярославской области два новых случая бешенства: смертельным вирусом заразилась домашняя кошка

С начала года от болезни погибло десять животных

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Бешенством чаще болеют дикие животные, но без прививок и домашние рискуют заразиться

Бешенством чаще болеют дикие животные, но без прививок и домашние рискуют заразиться

В Ярославской области — два новых случая бешенства. Смертельный вирус обнаружили у лисы в Переславле и у домашней кошки в Гаврилов-Яме. В местах, где обнаружили больных животных, ввели карантин.

— Всего за 2019 год на территории области зафиксировано десять случаев бешенства, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области. — Диагноз «бешенство» у животных установлен в Угличском районе, Большесельском, Ростовском, Борисоглебском и Ярославском районах, а также в городах Переславле-Залесском и Гаврилов-Яме.

От бешенства погибли пять енотовидных собак, три лисы, лось и домашняя кошка.

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