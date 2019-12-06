В Ярославской области два новых случая бешенства: смертельным вирусом заразилась домашняя кошка

Бешенством чаще болеют дикие животные, но без прививок и домашние рискуют заразиться

В Ярославской области — два новых случая бешенства. Смертельный вирус обнаружили у лисы в Переславле и у домашней кошки в Гаврилов-Яме. В местах, где обнаружили больных животных, ввели карантин.



— Всего за 2019 год на территории области зафиксировано десять случаев бешенства, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области. — Диагноз «бешенство» у животных установлен в Угличском районе, Большесельском, Ростовском, Борисоглебском и Ярославском районах, а также в городах Переславле-Залесском и Гаврилов-Яме.