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Здоровье

Ярославские врачи на 10 сантиметров удлинили ребенку ногу: зачем потребовалась такая операция

Мальчика привезли в клинику из Крыма

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Ярославские врачи на 10 сантиметров удлинили ногу мальчику из Крыма. Благодаря этому ребенок сможет полноценно жить

Ярославские врачи на 10 сантиметров удлинили ногу мальчику из Крыма. Благодаря этому ребенок сможет полноценно жить

Врачи Ярославской областной детской клинической больницы провели редкую операцию — удлинили ногу пятилетнему ребенку. Маленький пациент приехал за помощью из Крыма. Мальчику поставлен диагноз «Проксимальный дефицит бедра». Патология заключается в постоянном укорочении бедра на фоне общего роста. При этом кость еще и деформируется. При поступлении в стационар детской областной больницы деформация оси бедра у ребенка составляла 35 градусов, разница в длине бедренных костей — 4 сантиметра, хотя до этого уже проводились операции. Но мальчик рос, и разница опять становилась заметной.

— Данный пациент был оперирован нашей бригадой трижды. Бедро и голень удлинили суммарно на 10 сантиметров, исправили ось бедра. Также была выполнена реконструкция стопы. Все это позволило пациенту ходить без дополнительной опоры, используя специальную обувь и ортезы, — рассказал хирург детской областной больницы Максим Вавилов.

Впервые в клинике была использована технология корригирующей остеотомии бедренной кости и армирования последней при помощи телескопического стержня канадской фирмы «Фосье-Дюваль». Пока данная техника используется в очень небольшом количестве российских больниц. 

— Получив данный операционный опыт, мы можем лечить детей с такими заболеваниями, как несовершенный остеогенез, врожденные дефекты длинных трубчатых костей и ложные суставы, — отметила главный врач больницы Марина Писарева.

Впервые была использована технология корригирующей остеотомии бедренной кости и армирования последней при помощи телескопического стержня

Впервые была использована технология корригирующей остеотомии бедренной кости и армирования последней при помощи телескопического стержня

Ребенок из Крыма будет находиться в клинике 10–12 дней. А уже через 6 недель, по прогнозам врачей, он сможет ходить с полной опорой на оперированную ногу. Через 6–8 месяцев планируется удлинение бедра на установленном телескопическом стержне.

Напомним, недавно ярославские врачи пришили мужчине оторванную руку.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гостья
4 дек 2019 в 20:52

Молодцы!