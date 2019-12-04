Ярославские врачи на 10 сантиметров удлинили ребенку ногу: зачем потребовалась такая операция

Ярославские врачи на 10 сантиметров удлинили ногу мальчику из Крыма. Благодаря этому ребенок сможет полноценно жить

Врачи Ярославской областной детской клинической больницы провели редкую операцию — удлинили ногу пятилетнему ребенку. Маленький пациент приехал за помощью из Крыма. Мальчику поставлен диагноз «Проксимальный дефицит бедра». Патология заключается в постоянном укорочении бедра на фоне общего роста. При этом кость еще и деформируется. При поступлении в стационар детской областной больницы деформация оси бедра у ребенка составляла 35 градусов, разница в длине бедренных костей — 4 сантиметра, хотя до этого уже проводились операции. Но мальчик рос, и разница опять становилась заметной.

— Данный пациент был оперирован нашей бригадой трижды. Бедро и голень удлинили суммарно на 10 сантиметров, исправили ось бедра. Также была выполнена реконструкция стопы. Все это позволило пациенту ходить без дополнительной опоры, используя специальную обувь и ортезы, — рассказал хирург детской областной больницы Максим Вавилов.

Впервые в клинике была использована технология корригирующей остеотомии бедренной кости и армирования последней при помощи телескопического стержня канадской фирмы «Фосье-Дюваль». Пока данная техника используется в очень небольшом количестве российских больниц.

— Получив данный операционный опыт, мы можем лечить детей с такими заболеваниями, как несовершенный остеогенез, врожденные дефекты длинных трубчатых костей и ложные суставы, — отметила главный врач больницы Марина Писарева.

