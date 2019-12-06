«Поняла, почему мамы говорят про какашки»: ярославна в первый раз родила в 42 года — двойню

Анна впервые родила в 42 года, зато сразу двоих Фото: Анна Гостяева

Новость о том, что в ярославском перинатальном центре женщина родила в 56 лет, вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Сразу посыпалось: «Пошла против природы!», «Будет бабушкой на выпускном сына!», «О чём она вообще думала?». Трескучее слово «старородящая» еще не выветрилось ни из больниц, ни из голов. Действительно, о чём думают женщины, решившиеся на первые роды после 40 лет? И как живут после? Что отвечают тем, кто осуждает? Обо всём этом мы поговорили с мамой из Ярославля Анной Гостяевой, которая впервые родила в 42 года — и сразу двух славных девочек.

— С помощью ЭКО забеременели или естественно всё получилось? — Дети у меня долгожданные. Получилось это самостоятельно. ЭКО я не рассматривала, хотя мы с мужем уже вроде как даже решились обследоваться. Врачи сказали, что, судя по нашим анализам, это может и не пригодиться, но всё равно нужна будет определённая помощь. Ждали мы, когда начнётся менструальный цикл, чтобы пройти обследование, но не дождались. Организм, видимо, напугался и не захотел никаких вмешательств. На третьем месяце мы узнали, что у нас двойня. Я не поняла этого кайфа беременности, потому что весь этот период мы бегали, как сумасшедшие: поиск квартиры, переезд. Нам важно было, чтобы рядом был лес, чистый воздух, индивидуальное отопление в квартире. Когда узнали, что будет двойня, пришлось расширяться, раньше всё откладывали. Пришлось переделывать все свои планы, так как у меня своя фирма. Нужно было скорректировать работу офиса. Мне просто времени не хватало, чтобы поваляться, подумать о будущем. — Вы осознанно откладывали беременность? Строили карьеру?



— Нет. У нас всё у обоих со здоровьем прекрасно. Мы с 2010 года с мужем вместе, но восемь лет у нас не получалось. Просто не получалось. Все разводили руками. Вот мы и пошли в перинатальный. Нашлись знакомые, которые сказали: «Вы сходите, послушайте, что вам скажут». Всё мое нутро было против ЭКО. Это всё ещё не изучено, непонятно, что дальше будет, вдруг с детьми не всё гладко будет. Я этого боялась.

В каком бы возрасте женщина ни рожала — это стресс для неё

— Как выносили, родили?

— Я не носила, а носилась. В принципе, без проблем. На третьем месяце я полетела на конференцию в Турцию по работе, потом в июле мы уже побоялись лететь, поехали на машинах с друзьями в Крым с палатками. Там у меня девчонки зашевелились, то есть был пятый месяц. Все эти дороги перенесла без каких-то проблем абсолютно. Беременность у меня протекала идеально, даже гинеколог мой сказал, что я буду образцовая роженица, несмотря на возраст. Немножко ноги отекали, но они у многих отекают. — То есть даже не пришлось себя в чём-то ограничивать? — Не было диет у меня, ходила много пешком, работала. Можно сказать, что прямо из офиса поехала рожать. Рожать я сама попыталась, потом как-то всё это дело у меня встало, было экстренное кесарево. Двойняшки рождаются раньше времени, это известный факт. У меня они родились на месяц раньше, но это нормально. Появились они маленькие: одна 2200 граммов, другая — 2400. Но при том, что они худеют на 200 граммов, на четвёртый день нас отправили в перинатальный центр набирать вес. За две недели набрали. Вот это был стресс, я жутко хотела домой. Но это стресс для женщины, в каком бы возрасте она ни рожала. Хочется домой, хочется к близким. В перинатальном центре большой плюс в том, что там с посещением нет проблем. Есть флюорография; ходи — не хочу. Это было как во сне, все эти месяцы. Вообще казалось, что надо мной какой-то эксперимент проводят. Как в тумане.

— Как девочки растут? — Растут нормально. В год и месяц первый раз заболели. Может, простуда, может, зубы. У меня и у мужа генетика хорошая, так что думаю, что нам удастся избежать частых походов по больницам.

Девочки растут здоровыми Фото: Анна Гостяева

— Как у вас родственники, друзья отнеслись к новости о пополнении в вашей семье? — Все знали, что мы к этому стремимся. Поначалу задавали вопросы, мы их купировали, и люди понимали, что это бестактно. — Как до беременности обрывали неприятные расспросы на тему «почему нет детей»? — Я просто прекращала общаться с этими людьми. Близким сказала, что мы эту тему отпустили, мы не измеряем температуру, не строим графики, попросили поменьше на эту тему говорить. Кстати, когда тема отпущена, всё и получается. А с теми, кто не понимал, просто прекращала общаться. По другому никак. В 40 лет ты уже достаточно взрослый человек. Зачем каждому объяснять и оправдываться, почему у тебя нет детей, раз ты здорова. Эти люди, слушая тебя, всё равно будут думать, что ты больная. Это же видно по реакции. А зачем такие люди в окружении?

— От кого было больше поддержки?

— Друзья. Это вообще мощнейший позитив. От них такое лилось, как лучики солнца. Второй вопрос, что сейчас с некоторыми из них мы несколько отдалились, разошлись во взглядах. И от родных, конечно, большая поддержка.

— Для некоторых мам их маленькие дети — единственная тема для разговоров. Они могут рассказывать про своих карапузов часами. Вы не растеряли так подруг?

— Ловила себя поначалу на такой мысли. Раньше ржала, что мамам, кроме какашек их детей, нечего обсуждать, пальцем у виска крутила, а потом поняла смысл таких обсуждений. Когда дети маленькие, об их состоянии здоровья можно судить только по стулу. По стулу смотришь, как чувствует себя ребёнок, привилась ли ему какая-то пища, то есть это показатель здоровья. Поначалу было, меня спросят: «Как мелкие?», и у меня полилось. Потом стала сама себя останавливать: «Аня, стоп, стоп!» Никому это особо не интересно. Кому интересно, те в гости придут, понянчатся, поиграются с ними. То же самое в «Инстаграме», когда бесконечно выставляют фото своих детей. Так что у меня нет такого, что, кроме детей, поговорить не о чем.



— Как относитесь к людям, которые второго ребёнка в 40 лет рожают? — Второй ребёнок — это другое. Те, кто в 40 лет решаются на второго ребёнка, для меня инопланетяне. Потому что вот представляете, 40 лет — полжизни — вы живёте для себя. Эгоизм, он же присутствует. У вас свой распорядок, вы привыкли спать до определённого времени, определённым образом проводить выходные, ездить в отпуск — жизнь-то вся расписана. Может, решили пойти учиться на права или получить ещё одну профессию. А тут, когда появляется мелкий — фиг вам, а не планы, никаких ваших планов больше нет вообще. Я когда беременной была, думала, что вот будет им полгода, мы полетим отдыхать — не полетели, потому что у нас полезли зубы и обо всех полётах пришлось забыть.

Ребёнок — он из твоей маленькой клеточки, это клончик твой

— Приходится бороться с эгоизмом? — Бывают и минуты отчаяния. Это, мне кажется, бывает у любой матери и в любом возрасте. — Как справляетесь с ними?

— Разговариваю с собой. А по другому-то никак. Сначала себя успокаиваю, потом сажусь думать. А выход-то какой? Что ты отчаиваешься? Обратно их не запихнёшь, от них ты не откажешься, ну и плюс ко всему ты понимаешь, что ребенок — он из твоей маленькой клеточки, это клончик твой, ты такая же была, видимо. Это, конечно, стресс. Первых детей — это одно, а вот второго рожать в таком возрасте я бы не решилась.

— Трудно сразу с двумя? — У нас достаточно много друзей, зовут нас отдыхать куда-то в выходной или на день рождения в ресторан, а мы сидим дома. Потому что бабушки у нас уже в возрасте, мы их не можем оставить, нянечку на двоих детей надо ещё поискать. С ними пока не поездишь, они ещё маленькие, может, станут побольше, так будем все вместе ездить. Мы уже приняли решение, что все выезды у нас теперь, видимо, будут только совместные, и если намечаются какие-то ночные вечеринки, то мы пас. — Вы какая мама? Трясётесь над долгожданными детьми?

— Нет, у нас такой папа. Как только мы приехали из роддома, он подпрыгивал на каждый шорох, на каждый чих. Иногда у него даже проявляется «яжмать». Но потом и сами ржём, он говорит: «Включил яжмать». Мне важно, чтобы дети были здоровы, сыты, всесторонне развиты. Я хочу быть своим дочкам матерью-подружкой.



Для своих дочерей Анна хочет стать не просто мамой, а подругой Фото: Анна Гостяева