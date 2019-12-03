В Ярославской области откроют пять новых аптек для льготников: адреса

В Ярославской области до конца года откроют пять новых аптек для льготников.
— Аптечные пункты открываются непосредственно в медицинских учреждениях, чтобы человек мог получить выписанные препараты сразу после посещения врача. Сейчас в системе 51 торговая точка госпредприятия «Облфарм» и семь аптек, работающих на основании договоров субподряда, — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина.
В частности, новый пункт на три окна откроется при поликлинике
Где сейчас можно купить льготные лекарства
В Ярославле:
- на первом этаже областного перинатального центра (Тутаевское ш., 31в);
- на втором этаже областной клинической больницы (ул. Яковлевская, 7);
- на первом этаже клинической больницы № 3 (ул. Здоровья, 10);
- в поликлинике Центральной городской больницы (ул. Угличская, 38);
- на первом этаже клинической больницы № 3 (ул. Маяковского, 61);
- на первом этаже клинической больницы № 9 (Тутаевское ш., 31);
- на первом этаже клинической больницы скорой медицинской помощи имени
Н. В. Соловьева(ул. Загородный сад, 11);
- на первом этаже клинической больницы № 3 (ул. Здоровья, 10);
- в поликлинике Центральной городской больницы (ул. Угличская, 38);
- на первом этаже клинической больницы № 9 (Тутаевское ш., 31).
В Брейтовском районе: на первом этаже поликлиники Брейтовской ЦРБ (с. Брейтово, ул. Республиканская, 35).
В Гаврилов-Ямском районе: на втором этаже поликлиники Гаврилов-Ямской ЦРБ (Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5а).
В Переславле-Залесском:
- с. Купанское, ул. Советская, 21;
- на первом этаже поликлиники Переславской ЦРБ (Переславль-Залесский, ул. Свободы, 42а).
В Тутаевском районе:
- на первом этаже поликлиники Тутаевской ЦРБ (Тутаев, ул. Комсомольская, 104);
- в поликлинике пос. Константиновского Тутаевской ЦРБ (пос. Константиновский, ул. Речная, 33);
- Тутаев, ул. Панина, 30/53;
- в МФЦ по адресу: Тутаев, ул. Комсомольская, 76.
В Ярославском районе: п. Лесная Поляна, 37.
Аптеки, отпускающие наркотические средства и психотропные вещества
В Брейтовском районе: в поликлинике Брейтовской ЦРБ (с. Брейтово, ул. Республиканская, 35).
В Гаврилов-Яме: на базе Гаврилов-Ямской районной больницы (ул. Северная, 5а).
В Переславле-Залесском: на базе Переславской районной больницы (ул. Свободы, 42а).
В Тутаеве:
- на базе Тутаевской ЦРБ;
- в МФЦ по адресу: ул. Комсомольская, 76.