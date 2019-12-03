В Ярославской области откроют пять новых аптек для льготников: адреса

В Ярославской области до конца года откроют пять новых аптек для льготников.



— Аптечные пункты открываются непосредственно в медицинских учреждениях, чтобы человек мог получить выписанные препараты сразу после посещения врача. Сейчас в системе 51 торговая точка госпредприятия «Облфарм» и семь аптек, работающих на основании договоров субподряда, — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина.

