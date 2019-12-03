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Здоровье

В Ярославской области откроют пять новых аптек для льготников: адреса

Пункты появятся в Ярославле и районах

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В Ярославской области откроют пять новых аптек для льготников

В Ярославской области откроют пять новых аптек для льготников

В Ярославской области до конца года откроют пять новых аптек для льготников.

— Аптечные пункты открываются непосредственно в медицинских учреждениях, чтобы человек мог получить выписанные препараты сразу после посещения врача. Сейчас в системе 51 торговая точка госпредприятия «Облфарм» и семь аптек, работающих на основании договоров субподряда, — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина.

В частности, новый пункт на три окна откроется при поликлинике № 3 клинической больницы № 9. В том числе здесь будут отпускать наркотические и сильнодействующие вещества. Еще две точки появятся на левом и правом берегах Тутаева. Одна из аптек также будет отпускать льготникам наркотические средства. И еще по одной аптеке в Переславской и Брейтовской ЦРБ.

Где сейчас можно купить льготные лекарства

В Ярославле:

  • на первом этаже областного перинатального центра (Тутаевское ш., 31в);
  • на втором этаже областной клинической больницы (ул. Яковлевская, 7);
  • на первом этаже клинической больницы № 3 (ул. Здоровья, 10);
  • в поликлинике Центральной городской больницы (ул. Угличская, 38);
  • на первом этаже клинической больницы № 3 (ул. Маяковского, 61);
  • на первом этаже клинической больницы № 9 (Тутаевское ш., 31);
  • на первом этаже клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева (ул. Загородный сад, 11);
  • на первом этаже клинической больницы № 3 (ул. Здоровья, 10);
  • в поликлинике Центральной городской больницы (ул. Угличская, 38);
  • на первом этаже клинической больницы № 9 (Тутаевское ш., 31).

В Брейтовском районе: на первом этаже поликлиники Брейтовской ЦРБ (с. Брейтово, ул. Республиканская, 35).

В Гаврилов-Ямском районе: на втором этаже поликлиники Гаврилов-Ямской ЦРБ (Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5а).

В Переславле-Залесском:

  •  с. Купанское, ул. Советская, 21;
  • на первом этаже поликлиники Переславской ЦРБ (Переславль-Залесский, ул. Свободы, 42а).

В Тутаевском районе:

  • на первом этаже поликлиники Тутаевской ЦРБ (Тутаев, ул. Комсомольская, 104);
  •  в поликлинике пос. Константиновского Тутаевской ЦРБ (пос. Константиновский, ул. Речная, 33);
  • Тутаев, ул. Панина, 30/53;
  • в МФЦ по адресу: Тутаев, ул. Комсомольская, 76.

В Ярославском районе: п. Лесная Поляна, 37.

Аптеки, отпускающие наркотические средства и психотропные вещества

В Брейтовском районе: в поликлинике Брейтовской ЦРБ (с. Брейтово, ул. Республиканская, 35).

В Гаврилов-Яме: на базе Гаврилов-Ямской районной больницы (ул. Северная, 5а).

В Переславле-Залесском: на базе Переславской районной больницы (ул. Свободы, 42а).

В Тутаеве:

  • на базе Тутаевской ЦРБ;
  • в МФЦ по адресу: ул. Комсомольская, 76.

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льготные лекарствааптеки
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КОММЕНТАРИИ (1)

ольга
3 дек 2019 в 14:13

простите а где в Рыбинске