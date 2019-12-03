«Совсем страх потеряли!»: Ярославль наводнила реклама снюсов, которыми травят детей

— Блогеры показывают, как это принимать, как это якобы красиво, сладко и безопасно. А в организм человека попадает концентрированный никотин. Последствия самые разные — это воздействие на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, слизистую. Может произойти отравление никотином. Зависимость возникает достаточно быстро, — объяснил нарколог Равиль Теркулов.

Этим летом в Ярославле уже гремел скандал, связанный со снюсом. Учеников одной из школ в центре города поймали за употреблением загубного табака. Недетскими развлечениями баловались ученики шестых–седьмых классов. Ребята употребляли табак даже в стенах школы, где их и заметила администрация.



Снюс — один из видов бездымного табака. Его употребление — доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких. Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии. Пользователи бездымного табака получают намного больше никотина по сравнению с курильщиками сигарет. Табак остается во рту не менее 30 минут, за это время в организм попадает в десятки раз больше никотина, нежели при выкуривании одной даже самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 мг никотина. Даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, порядка 5–10 минут, в кровь всё равно поступает большое количество этого никотина. Снюс содержит более 30 химических веществ с потенциальным канцерогенным эффектом.Самые опасные из них — нитрозамины, они образуются еще при производстве, в процессе ферментации табака.



По данным официального сайта «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.

