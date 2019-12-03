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Похудеть на 72 кг

«В 30 выгляжу моложе, чем в 20»: экстремально худеющая девушка показала, как меняется её тело

Анастасия Разова из Ярославля поставила себе цель скинуть 72 кило

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Изменения налицо!

Изменения налицо!

Настя Разова из Ярославля упорно идёт к своей мечте — похудеть на 72 килограмма. Девушка старательно работает над своим телом, и теперь результат хорошо заметен. И не только по лицу. У Насти явно изменились очертания фигуры, появилась талия, тело более подтянутое.

— То чувство, когда в 30 выглядишь моложе, чем в 20! — написала Настя у себя в инстаграме. 

Девушка рассказала, как занимается собою сейчас.

— Процесс идёт, не так быстро, как всегда хочется. Но прекрасно понимаю, что так намного лучше для организма в целом. Поэтому параллельно ещё и работаю с головой. А также ставлю себе новые мини-задачи или цели, выполняю их и хвалю себя. Это тоже немаловажно. Сейчас чуть уменьшила нагрузки, потому что за последние несколько недель сильно нагрузила колено, и оно разболелось, так же, как и пятки. Организм таким образом звонит в колокольчик и просит немного притормозить. Поэтому сейчас агрессивной нагрузки давать не буду (даже планирую на плавание пока походить), а с завтрашнего дня хочу уйти на голодание, не буду пока говорить на сколько — на сутки или на трое, буду смотреть по состоянию.

Какая роскошная талия теперь

Какая роскошная талия теперь

Настя уже давно и упорно идёт к своей цели — сбросить ненавистные килограммы. Всё ради того, чтобы изменить жизнь. Она пересмотрела своё питание, стала заниматься в зале. А недавно устроила эксперимент — просидела три дня без еды. Также Настя рассказала всем своим подписчикам, как терять вес даже тогда, когда хочется всё бросить. А вот её молодому человеку приходится непросто — говорит, тяжело отказаться от жареной картошечки. Но чего не сделаешь ради любимой!

На фото слева — 7 марта в позапрошлом году, а справа — в этом ноябре

На фото слева — 7 марта в позапрошлом году, а справа — в этом ноябре

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КОММЕНТАРИИ (10)

Нафанаил
3 дек 2019 в 08:51

не устали ещё про неё писать? она вот худеет?, а вы напишите, как я толстею, это же так интересно...

гость
3 дек 2019 в 09:07

Как была непривлекательной, так и осталась.

гость
3 дек 2019 в 09:05

голодает по три дня? это не похудение это бред. Во-первых она ещё не рожала я так понимаю. Во-вторых наберёт всё обратно. На голодовке иначе не бывает