«В 30 выгляжу моложе, чем в 20»: экстремально худеющая девушка показала, как меняется её тело

Настя Разова из Ярославля упорно идёт к своей мечте — похудеть на 72 килограмма. Девушка старательно работает над своим телом, и теперь результат хорошо заметен. И не только по лицу. У Насти явно изменились очертания фигуры, появилась талия, тело более подтянутое.

— То чувство, когда в 30 выглядишь моложе, чем в 20! — написала Настя у себя в инстаграме.

Девушка рассказала, как занимается собою сейчас.

— Процесс идёт, не так быстро, как всегда хочется. Но прекрасно понимаю, что так намного лучше для организма в целом. Поэтому параллельно ещё и работаю с головой. А также ставлю себе новые мини-задачи или цели, выполняю их и хвалю себя. Это тоже немаловажно. Сейчас чуть уменьшила нагрузки, потому что за последние несколько недель сильно нагрузила колено, и оно разболелось, так же, как и пятки. Организм таким образом звонит в колокольчик и просит немного притормозить. Поэтому сейчас агрессивной нагрузки давать не буду (даже планирую на плавание пока походить), а с завтрашнего дня хочу уйти на голодание, не буду пока говорить на сколько — на сутки или на трое, буду смотреть по состоянию.