В Ярославле врачи пришили мужчине оторванную руку

К врачам Соловьёвской больницы обратились костромские коллеги. К ним поступил мужчина, которому на асфальтобетонном заводе транспортёром оторвало правую руку. Мужчину экстренно отправили в Ярославль, уже через четыре часа он лежал на операционном столе.

Прибыл он в тяжёлом состоянии. В Соловьёвской больнице создали сразу три бригады врачей, которые одновременно работали и с раной на плече, и с отсечённой рукой.



— Сначала восстанавливали костный сегмент, в данном случае плечевую кость, выполнили остеосинтез стержнем, — рассказала исполняющая обязанности заведующей 8-м отделением травматологии, ортопедии и хирургии кисти Елена Афонина. — После того как была восстановлена стабильность скелета, мы перешли к следующему этапу — восстановление кровоснабжения конечности. Шили артерии, вены и потом восстанавливали нервы, мышцы, сухожилия, всё сшивали.

