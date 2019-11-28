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Здоровье

В Ярославле врачи пришили мужчине оторванную руку

Рабочего асфальтобетонного завода привезли в тяжёлом состоянии из Костромы

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Сейчас рука заживает

Сейчас рука заживает

К врачам Соловьёвской больницы обратились костромские коллеги. К ним поступил мужчина, которому на асфальтобетонном заводе транспортёром оторвало правую руку. Мужчину экстренно отправили в Ярославль, уже через четыре часа он лежал на операционном столе.

Прибыл он в тяжёлом состоянии. В Соловьёвской больнице создали сразу три бригады врачей, которые одновременно работали и с раной на плече, и с отсечённой рукой.

— Сначала восстанавливали костный сегмент, в данном случае плечевую кость, выполнили остеосинтез стержнем, — рассказала исполняющая обязанности заведующей 8-м отделением травматологии, ортопедии и хирургии кисти Елена Афонина. — После того как была восстановлена стабильность скелета, мы перешли к следующему этапу — восстановление кровоснабжения конечности. Шили артерии, вены и потом восстанавливали нервы, мышцы, сухожилия, всё сшивали.

Мужчине оторвало правую руку погрузчиком

Мужчине оторвало правую руку погрузчиком

Операция длилась больше пяти часов.

— Работала мультидисциплинарная бригада, которая была сформирована из опытных травматологов, микрохирургов и анестезиологов-реаниматологов, — рассказала директор больницы имени Соловьёва Наталья Даниленко. — Сейчас такие операции проводятся нечасто. С развитием техники, автоматизации производства отчленение конечности встречается достаточно редко. За последние 10 лет максимум было сделано 3–4 подобных операции.

Операция длилась больше пяти часов

Операция длилась больше пяти часов

Сейчас мужчина хорошо себя чувствует, готовится к выписке и возвращению в Кострому. После того как рука полностью заживёт, ему необходимо будет восстанавливать её функции.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Иван
28 ноя 2019 в 15:40

Врачи молодцы! Умеют же! Но - по разовому редкому случаю. А ежедневно хотелось бы больше бы чуткости, внимания и самого лечения как такового для обычных больных и посетителей

Ра1
28 ноя 2019 в 15:38

Молодцы врачи!

Гость .
28 ноя 2019 в 16:42

Неожиданно,уважуха если приживется.