Младенцы-экстремалы: как выхаживают детей, родившихся с весом до одного килограмма

В Ярославском перинатальном центре выхаживают детей, появившихся на свет очень маленькими Фото: Александра Савельева

Ежегодно в Ярославском перинатальном центре на свет появляется примерно 4500 детей, большая часть родов, которые принимают врачи, — сложные. Здесь же выхаживают и недоношенных деток, родившихся с экстремально низким весом — младенцев-экстремалов, как называют их врачи. Несмотря на то, что практически во всём мире выхаживают детей, появившихся на свет хотя бы после 24-й недели беременности, в Ярославском перинатальном центре врачи делают всё возможное, чтобы выходить младенцев, родившихся после 22 недель.



— В этом году у нас был мальчик, который родился на сроке 23 недели и 6 дней, — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей, врач анестезиолог-реаниматолог Марина Ковалёва. — Он весил чуть больше 600 граммов, но здесь очень важен ещё и срок. До 24 недель гестации — это так называемая серая зона — очень высокая летальность, а те, кто выживает, часто имеет большие проблемы. Но про этого мальчика можно сказать, что сейчас у него всё благополучно.



В отделении реанимации и интенсивной терапии сейчас живет шесть пациентов Фото: Александра Савельева



Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находится шесть детей.



— Самый маленький, который сейчас у нас находится, весит 780 граммов, — рассказала Марина Ковалёва. — Он поступил из другого города. Мама не успела до нас доехать, его привезла наша бригада. Есть доношенные дети, есть дети с маленьким сроком. Они у нас живут месяц и дольше, прошли уже и операции, и выхаживание. Живут они здесь до тех пор, пока мы не поймём, что ребёнок уже в нас не нуждается, пока он не научится сам дышать, пока не научится сам питаться. Многое зависит не только от веса, но и от срока. Ребёнок в 24 и в 26 недель — это совершенно разные дети. Выхаживаются эти дети тяжело. Вообще, дети до килограмма — самая сложная группа. Есть те, кто быстро, как мы говорим, «выскакивает», но это скорее исключение, чем правило. Такие дети сложные, для них нужна определённая среда, нужно грудное молоко, нужна вентиляция, нужна система наблюдения, обследования. Но при всём этом мы должны всё делать по минимуму, чтобы не дать почувствовать ребёнку боль и дискомфорт. Мелочей с такими детьми не бывает. Любая мелочь пойдёт в копилку для работы на хороших прогноз. Ведь надо, чтобы потом это был полноценный член общества или каким-то образом мог социализироваться.



После выписки детей продолжают наблюдать в поликлинике перинатального центра, помогают избежать и минимизировать возможные последствия родов на таких ранних сроках.



В поликлинике малышам делают массаж и гимнастику Фото: Александра Савельева



— У нас очень много реабилитации, — рассказала заведующая амбулаторным отделением для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации детской поликлиники, врач-педиатр Елена Ермолина. — Недоношенные детки очень проблемные, и надо поймать тот момент, когда ребёнка можно взять на реабилитационные мероприятия: грудничковое плавание, ЛФК по различным методикам, беби-йогу и другое, а когда надо дать ему спокойно расти дома. Медикаменты мы используем крайне редко, в основном это руки и ум врачей. Здесь детей, родившихся с экстремально низким весом, наблюдают до пяти лет.

Офтальмолог проверяет зрение младенца Фото: Александра Савельева

Врачи успокаивают — у таких деток вовсе не обязательно будут проблемы со здоровьем.



— Где-то 20% детей, родившихся с экстремально низким весом, — совершенно здоровые дети, — говорят доктора.



Врачи говорят, что медикаменты используют редко — обходятся руками и умом врачей Фото: Александра Савельева

Нетипичный кабинет для обычной поликлиники Фото: Александра Савельева