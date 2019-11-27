Врачи назвали три основные причины бесплодия

В Ярославском перинатальном центре рассказали о том, кто чаще всего обращается с проблемой бесплодия и как хранят эмбрионов.



— В отделение охраны репродуктивного здоровья обращаются пациенты с бесплодием и перед планированием беременности, — говорит заведующий отделением врач акушер-гинеколог Ольга Смирнова. — По полису ОМС, то есть бесплатно для пациентов, у нас можно пройти обследование и гормональный и инфекционный спиннинг.

