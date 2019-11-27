Врачи назвали три основные причины бесплодия

В Ярославском перинатальном центре рассказали о том, кто чаще всего обращается с проблемой бесплодия и как хранят эмбрионов.
— В отделение охраны репродуктивного здоровья обращаются пациенты с бесплодием и перед планированием беременности, — говорит заведующий отделением врач акушер-гинеколог Ольга Смирнова. — По полису ОМС, то есть бесплатно для пациентов, у нас можно пройти обследование и гормональный и инфекционный спиннинг.
Врачи назвали основные причины бесплодия.
— Сейчас люди откладывают на более поздний репродуктивный возраст планирование беременности, в связи этим очень увеличился процент бесплодия, связанный с отсутствуем овуляции. Где-то 50 процентов пар, которые обращаются, со сниженным овариальным резервом. Также после перенесенных каких-то воспалительных заболеваний, и мужской фактор бесплодия. Сказать, что на первом месте, невозможно. В 80 процентах случаев это сочетанный и мужской, и женский фактор, — рассказала заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья, врач акушер-гинеколог Ольга Смирнова.
Чтобы помочь парам завести детей, в 2015 году в перинатальном центре открыли подразделение ЭКО.
— Здесь же обследуют эмбрионы на хромосомную патологию, чтобы повысить вероятность рождения здорового ребёнка, — рассказала Ольга Смирнова. — Имеющееся в перинатальном центре оборудование позволило нам отсрочивать беременность — мы можем криоконсервировать яйцеклетки, сперму и эмбрионов, которые мы не переносим. Таких эмбрионов мы криоконсервируем, храним, и если беременность не наступила во время ЭКО, то потом уже переносим их в естественном цикле. Сейчас около 500 пациентов хранят свои клетки. В основном по медицинским показаниям, но также этой услугой может воспользоваться любой человек.
В перинатальном центре рассказали, что с 2015 года благодаря этим методикам на свет появился 251 ребёнок.