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Здоровье

«У вас грыжа»: работников ярославского предприятия отправили на платные операции с непроверенным диагнозом

Некоторые решили самостоятельно сделать УЗИ и выяснили, что здоровы

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Поставленный хирургом на осмотре диагноз на УЗИ не подтвердился

Поставленный хирургом на осмотре диагноз на УЗИ не подтвердился

Возмутительный случай произошел на одном из ярославских предприятий. Во время медкомиссии примерно полутора десяткам сотрудников поставили один и тот же диагноз — «грыжа» — и отправили на платную операцию. Только оказалось, что тех самых грыж у людей нет.

— Барышня-хирург путём нехитрого и умелого пальпирования и рукоманипулирования поставила почти полутора десяткам работников схожий диагноз «грыжа». Дальше начинается самое интересное. Заботливый хирург вторым своим шагом тут же направляет неожиданно «огрыженных» в больничку, что на Красном Перекопе, на платную (а как по-другому?) операцию стоимостью 16 тысяч рублей! Сомневающийся друг решил перепровериться и сделал УЗИ. Результат — никакой грыжи нет и в помине! А один-то доверчивый работник уже сделал операцию! Что ему там отрезали — одному платному хирургу известно. Но и это ещё не всё! Система прохождения медкомиссии такова: если работник не вырежет себе в рекомендуемой хирургом больничке эту несуществующую грыжу, то работника, по формальным требованиям, не допускают с января 2020 года к работе, — сообщил на своей страничке в «Фейсбуке» глава исполкома Общероссийского народного фронта в Ярославской области Игорь Ямщиков.

Ситуацией уже заинтересовались в областном департаменте здравоохранения. 

— Проверяем информацию, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Ярославле мужчина после операции четыре года проходил с забытой докторами в животе иголкой.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, свяжитесь с нами. Нам можно позвонить по телефону: 8 964 484-20-18, написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 910 662-17-73).

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КОММЕНТАРИИ (5)

Алексей
27 ноя 2019 в 15:32

Интересно, что за предприятие такое "оборзевшее"?

гость
27 ноя 2019 в 15:32

Название предприятия и фамилию врача и начальника в студию!

гость
27 ноя 2019 в 15:31

Ххха начальник решил работников на органы пустить?