«У вас грыжа»: работников ярославского предприятия отправили на платные операции с непроверенным диагнозом

Возмутительный случай произошел на одном из ярославских предприятий. Во время медкомиссии примерно полутора десяткам сотрудников поставили один и тот же диагноз — «грыжа» — и отправили на платную операцию. Только оказалось, что тех самых грыж у людей нет.



— Барышня-хирург путём нехитрого и умелого пальпирования и рукоманипулирования поставила почти полутора десяткам работников схожий диагноз «грыжа». Дальше начинается самое интересное. Заботливый хирург вторым своим шагом тут же направляет неожиданно «огрыженных» в больничку, что на Красном Перекопе, на платную (а как по-другому?) операцию стоимостью 16 тысяч рублей! Сомневающийся друг решил перепровериться и сделал УЗИ. Результат — никакой грыжи нет и в помине! А один-то доверчивый работник уже сделал операцию! Что ему там отрезали — одному платному хирургу известно. Но и это ещё не всё! Система прохождения медкомиссии такова: если работник не вырежет себе в рекомендуемой хирургом больничке эту несуществующую грыжу, то работника, по формальным требованиям, не допускают с января 2020 года к работе, — сообщил на своей страничке в «Фейсбуке» глава исполкома Общероссийского народного фронта в Ярославской области Игорь Ямщиков.

