Зашили и забыли: в Ярославле мужчина четыре года после операции проходил с иголкой в животе

Ярославец после операции четыре года проходил с иголкой в животе Фото: Александра Савельева, Елена Вахрушева

О том, что в его теле находится посторонний предмет, житель Ярославской области узнал совершенно случайно. 11 марта он стал надевать футболку и почувствовал, что на животе ткань за что-то зацепилась. Посмотрел — а у него из-под кожи точит кончик иголки. Парень сразу поехал в больницу. Врачи сделали ему рентген и выяснили — в передней брюшной полости пациента присутствует инородное тело. Иголку вытащили, она оказалась около 1,5 сантиметра в длину. Пострадавший был в шоке. Но вскоре понял, как предмет попал в его тело. 20 сентября 2015 года у него была операция. Проводили ее в Ярославской ЦРБ. Через шесть дней молодого человека выписали, еще через два дня в поликлинике ему сняли швы. Особых жалоб после лечения у мужчины практически не было. Кроме одной — в районе шва периодически что-то кололо. Он ходил по докторам, делал УЗИ, ФГДС, но точной причины плохого самочувствия медики так и не могли найти. Зато, как только иглу удалили, по словам парня, ему сразу стало легче, боли исчезли.



Придя в себя после пережитого, молодой человек отправился к руководству Ярославской ЦРБ и потребовал компенсацию за весь тот ужас, с которым он жил последние годы. Но получил отказ.

— Медицинская помощь оказана в полном объеме, надлежащим образом, операция выполнена технически и тактически правильно, в соответствии с действующими стандартами и порядками оказания медицинской помощи на территории РФ, вред здоровью оперативным вмешательством не причинен, — пояснили в больнице. И добавили, что игла могла попасть внутрь ярославца и каким-то другим способом.

Сам мужчина это исключает — операций у него больше никаких не было. А проглотить иглу, по его словам, он тоже не мог. К тому же игла, по виду, медицинская, а не обычная, бытовая. Да и вышла наружу она совсем рядом с рубцом, оставшимся после операции.

Получив в больнице от ворот поворот, пациент пошел в суд. Заседание состоялось в июле этого года. Врачи стояли на своем.

— Еще до операции у истца были обнаружены проблемы со здоровьем, которые и обуславливали боли. Говорить о том, что боли появились после операции, нельзя. При проведении УЗИ игла обнаружена не была, в связи с чем не исключается попадание иглы в организм истца не в ходе операции, а при иных обстоятельствах, — приводится позиция больницы в материалах судебного дела.



Однако Ярославский районный суд посчитал, что у мужчины все же есть основания требовать компенсацию морального вреда. К версии о том, что предмет мог попасть в тело каким-то другим способом, судья отнесся скептически и решил, что больница оказала услугу ненадлежащего качества.

— Истцу причинены нравственные и физические страдания, выразившиеся в болях, необходимости обращения к врачам, проведения дополнительного обследования. Истец испытал огромный стресс в момент обнаружения иглы, так как понимал, что последствия могут быть необратимыми, — пояснил судья, рассматривавший этот вопрос.

Пациент хотел взыскать с больницы 500 тысяч рублей. Но суд посчитал, что это все-таки слишком большая сумма, и потребовал от больницы выплатить пациенту 50 000 рублей плюс расходы на адвоката — 15 тысяч и штраф 25 тысяч рублей.

Врачи подали апелляцию в Ярославский областной суд. Жалобу рассмотрели 25 ноября. Но, по данным пресс-службы Ярославского областного суда, в итоге оставили в силе решение предыдущей инстанции.

