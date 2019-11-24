Женщина, отметившая 110-й день рождения, открыла секрет долгой и счастливой жизни

Сегодня свой 110-й день рождения отметила жительница Ярославля Клавдия Гадючкина. В этот день она принимала поздравления и от родных, и от чиновников.

Клавдия Михайловна родилась ещё при царе. Ребёнком застала революцию. Пережила и Великую Отечественную войну. Более 50 лет отработала на фабрике «Красный Перевал».



У женщины есть внуки, правнуки и даже праправнуки. и секрет долголетия и счастливой жизни.

- Мое главное достижение - семья. Внимательные дети, внуки и правнуки заботятся, поддерживают. Ради них готова жить дальше, долго и счастливо, - такие планы в Клавдии Михайловны.