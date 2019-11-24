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Женщина, отметившая 110-й день рождения, открыла секрет долгой и счастливой жизни

Жительница Ярославля родилась ещё при царе

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Долгих лет жизни, Клавдия Михайловна!

Долгих лет жизни, Клавдия Михайловна!

Сегодня свой 110-й день рождения отметила жительница Ярославля Клавдия Гадючкина. В этот день она принимала поздравления и от родных, и от чиновников. 
Клавдия Михайловна родилась ещё при царе. Ребёнком застала революцию. Пережила и Великую Отечественную войну. Более 50 лет отработала на фабрике «Красный Перевал».


У женщины есть внуки, правнуки и даже праправнуки. и секрет долголетия и счастливой жизни. 

- Мое главное достижение - семья. Внимательные дети, внуки и правнуки заботятся, поддерживают. Ради них готова жить дальше, долго и счастливо, - такие планы в Клавдии Михайловны.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Катя
24 ноя 2019 в 23:05

Долгих лет жизни нашим близким,здоровья,счастья,любви,110 лет это супер,так держать

Мне 92
24 ноя 2019 в 22:42

Она правильно написала, что секрет в том, что нужный человек своим близким. Но есть и то, о чём не написали. Генетика. И судьба. У меня умерли младшие дети и правнуки. Я люблю всех. Но Бог так решил. И погибла дочь. Здоровая. А Бог забрал. В аварию попала. А внучка маленькая была и погибла, упала на ровном месте. Не постижима Божья воля...