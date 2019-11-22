«Цена должна быть адекватной»: Минздрав перенёс подорожание справки от нарколога на 2020 год

Министерство здравоохранения РФ подкорректировало свой приказ о новом анализе для водителей, получающих права. Введение биомаркера на хронический алкоголизм, из-за которого стоимость справки от врача-нарколога выросла в 13 раз, отложили до 1 июля 2020 года.

— Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, — говорится в сообщении от пресс-службы министерства.

Напомним, ранее Минздрав собирался ввести изменения с 22 ноября, что означало резкое повышение стоимости справки с 350 рублей до 4800. Шокированные ярославцы бросились к дверям наркологической больницы, чтобы успеть получить документ по старой цене. Разобрались не сразу, что изменения касаются только водителей: в очередях стояли и те, кому справка нужна для работы, для получения лицензии на оружие. Люди с ночи занимали очередь, стоя на морозе по четыре часа. В очередях начали продавать места. После трёх дней безумия и репортажей в СМИ президент России Владимир Путин узнал о случившемся и назвал повышение стоимости справки чушью.