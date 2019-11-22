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Здоровье

«Цена должна быть адекватной»: Минздрав перенёс подорожание справки от нарколога на 2020 год

Когда теперь ярославцам ждать повышения цены

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Справка всё-таки подорожает, но позже&nbsp;

Справка всё-таки подорожает, но позже 

Министерство здравоохранения РФ подкорректировало свой приказ о новом анализе для водителей, получающих права. Введение биомаркера на хронический алкоголизм, из-за которого стоимость справки от врача-нарколога выросла в 13 раз, отложили до 1 июля 2020 года. 

— Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, — говорится в сообщении от пресс-службы министерства. 

Напомним, ранее Минздрав собирался ввести изменения с 22 ноября, что означало резкое повышение стоимости справки с 350 рублей до 4800. Шокированные ярославцы бросились к дверям наркологической больницы, чтобы успеть получить документ по старой цене. Разобрались не сразу, что изменения касаются только водителей: в очередях стояли и те, кому справка нужна для работы, для получения лицензии на оружие. Люди с ночи занимали очередь, стоя на морозе по четыре часа. В очередях начали продавать места. После трёх дней безумия и репортажей в СМИ президент России Владимир Путин узнал о случившемся и назвал повышение стоимости справки чушью. 

В ярославском ГИБДД также уточнили, что справки, выданные за эти дни и до нововведений будут действовать до окончания срока годности. 

Узнав об отмене повышения стоимости прямо в очереди, люди не поспешили расходиться, так как потеряли доверие к информации от чиновников. Врачи просили ждущих поверить и не стоять на морозе. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
22 ноя 2019 в 11:59

Конечно чушь )) полная , как и закон о повышении пенсионного возраста , постоянный рост тарифов и цен . Теперь можно говорит , так , с такого-то числа принята новая чушь

Народ
22 ноя 2019 в 13:06

Похоже пора Ленина будить,пришла пора революционеров

Гость
22 ноя 2019 в 12:44

Там адекватные отсутствуют.