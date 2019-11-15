«Моя цель - питаться только фруктами»: девушка рассказала, как отказ от мяса изменил её жизнь

Кристина разделила все понятия и рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются веганы Фото: Кристина Волкова / Александра Савельева

Часто в магазинах можно найти отделы продуктов для веганов, а также вещи из эко-кожи или искусственного меха. Некоторые девушки, приходя за косметикой, просят то, что не тестируется на животных. Это новое веяние моды - веганство. А может вегетерианство? Разобраться в этих новомодных течениях помогла Кристина Волкова, девушка, которая много лет назад отказалась от мяса и товаров, которые приносят вред животным. — Часто путают понятия «веган», «вегетерианец», а под словом «сыроед» вообще думают о людях, которые едят сыры. Расскажи, в чем отличия этих понятий.



— На данном этапе жизни я вегетерианец, я употребляю продукты животного происхождения, за исключением мяса в любом его виде, птицы, рыбы.

Веганы в свою очередь исключают из своего питания абсолютно все продукты животного происхождения, такие как молоко, мясо, яйца, мёд. Главный принцип такой диеты - не причинение зла живым организмам. Жить в гармонии с природой, быть частью природы. Нести полную ответственность за то, как мы живём. Веганство это новый этап после вегатерианства.

Сыроеды стоят по лестнице развития ещё выше. Они едят только сырую еду, термически не обработанную, растительного происхождения. И обязательно очищенную воду, некоторые пьют только дистиллированную. Мой период сыроедения длился 8 месяцев, и это было невероятно. «Цель - питаться только фруктами» Моя цель питаться только видовой пищей для человека - фруктами. Из этого следует, что следующий этап это - фрукторианство. Поистине самое приятное наслаждение, справиться с психологической зависимостью от еды, отказаться от мусора, который мы потребляем, и перейти на видовой тип питания.



С чего всё началось — Как пришло решение отказаться от потребления продуктов животного происхождения?

— 4 года назад, мой друг наткнулся на видео о правде влияния молока на наш организм, это было для меня звоночком, чтобы погрузиться в огромное количество информации о том, как питание отражается на нас. Фраза «ты - это то, что ты ешь» открыла мне глаза на многие вещи. Прочитав первую книгу «Китайское исследование» Колина Кэмпбелла, я погрузилась в свое собственное исследование. Именно знания, опыт, эксперименты над своим телом и сознанием привели меня к периодическим лечебным голоданиям, фрукторианству, вегатерианству. И далее, когда я проходила очищение, меняя свои привычки, начала развиваться духовно, проделывая разные практики, я обрела настоящую любовь к миру, животным, к самой себе, к жизни.

Простой мандарин стал вкуснее — Какие изменения ты почувствовала и когда? Я имею в виду не только физические перемены, но и душевные.

— Первые изменения я почувствовала сразу после первого месяца жизни без мяса, на тот момент я ещё употребляла рыбу. Во-первых, у меня пропали проблемы со сном, я стала более энергичной. Далее я отказалась от молочной продукции, яиц и рыбы, так как потом просто было невозможно это есть. Мои рецепторы почистились, я перестала добавлять соль и сахар в еду, от этого самый простой мандарин, стал для меня невероятно вкусным плодом. За этот период у меня полностью стала чистая кожа, я перестала испытывать эмоциональные качели, чаще находилась в хорошем настроении, моя выносливость стала выше, стала высыпаться за 4-5 часов.

«Посыпались волосы, а ногти стали хрупкими» — Помню, когда я практиковала сыроедение, тогда ещё не знала о фрукторианстве, на 5 месяц у меня жутко посыпались волосы, ногти стали совсем хрупкими, к тому моменту я потеряла достаточное количество килограммов. Я испугалась. На протяжении двух месяцев, каждое утро я чуть ли не рыдала. Я чувствовала себя просто потрясающе, но организм мне говорил обратное. У меня не было человека, кто на тот момент мне бы сказал, что это просто чистка организма, её нужно перетерпеть и помочь справиться самой себе. Так и было. Когда все закончилось, волосы не только стали расти с большой скоростью, они стали сильнее. Ногти стали крепче. Стоило только немного подождать. Ментально моё состояние менялось с каждым изменением моего питания. Самое большие перемены были в период отказа от пищи на 21 день. Это был счастливый опыт, потому что я была готова. Очень плавно перешла и вышла из голодания, оно было действительно лечебным, потому что каждый день я делала достаточно процедур, что бы оно прошло без проблем. На вегатерианстве легче стало заниматься медитацией. Весь негатив внутри уходит вместе с ненужной пищей для нас.



Родители не поняли – Как отнеслись к твоему решению родители и друзья?

— Мои родители долго не могли привыкнуть и понять моего решения. В периоды очищения организма, мама переживала вместе со мной, постоянно надеялась, что я одумаюсь. Но я шла к своей цели, подпитывая себя знаниями и опытом. Друзья отлично приняли, мой молодой человек на то время, тоже со мной отказался от мяса и рыбы. Было легче с поддержкой рядом. Нас было двое, против родителей и системы.

— Как ты думаешь, большинство веганов действительно обладают экосознательностью и состраданием к животным или же это следование моде?

— Я не могу сказать про всех веганов, но могу сказать, что любовь ко всему живому, к природе и у миру, она есть в каждом из нас, только в разном количестве. Когда ты переходишь на чистое питание, ты становишься ближе не только к самой себе, но и ко всему живому, именно поэтому появляется сострадание к животным. Ты больше не видишь просто кусок мяса в пакете, ты видишь, что это труп животного, который совсем недавно был живым существом. Ты начинаешь понимать, что все, абсолютно все, на этой планете равны. Ни одна жизнь не стоит превыше.



Но сейчас, возможно, есть люди, которые слепо следуют моде и отказываются от мяса неосознанно. Но меня радует та мысль, что вегатерианство, веганство сейчас в моде. Даже о сыроедении узнает все больше людей.

Что было трудным — С какими трудностями ты столкнулась, когда отказалась от мяса и других продуктов животного происхождения?

— Моя трудность была в том, что я читала много информации, но не понимала, что и в какой момент надо делать, а что на данном этапе принесёт тебе только ущерб для здоровья. Я читала абсолютно все, но не могла выбрать правильный подход, я училась на своём опыте. Я училась чувствовать свой организм. На тот момент не было блогеров, к которым можно было обратиться за помощью в переходах, очищениях. Я столкнулась с трудностью объяснения родителям, что я делаю себе только лучше. Зачем нужны магазины для веганов, если еда одинаковая — Зачем нужны магазины для веганов, если многое продается в обычных? Может быть, веганам просто нравится чувствовать себя особенными?

