Вирус наступает: в Ярославле закрывают на карантин группы в детских садах

В Ярославле идет подъем заболеваемости ОРВИ. Уже начали закрываться на карантин группы в детских садах.
— В садиках № 41, 62, 135, 221, 227 закрыто по одной группе. Классов в школах города, закрытых на карантин по ОРВИ, нет, — сообщили 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославля.
В Роспотребнадзоре по Ярославской области отметили, что уровень заболеваемости ОРВИ сейчас соответствует среднему многолетнему значению. Эпидемиологический порог не превышен.
— По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии: РС-вирусы, риновирусы, бокавирусы, аденовирусы. Грипп не выявляется, — сообщили в ведомстве.
Чтобы не болеть, в Роспотребнадзоре посоветовали ярославцам укреплять и закалять организм — высыпаться, больше находится на свежем воздухе, одеваться по погоде. Если промочили ноги, дома нужно их пропарить в теплой воде. Также по словам специалистов, укреплению организма способствует включите в рацион продуктов, содержащих витамины А и С, цинк и кальций. Это цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварная рыба, говядина, морковь со сметаной, изюмом или курагой.