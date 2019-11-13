Вирус наступает: в Ярославле закрывают на карантин группы в детских садах

В Ярославле закрыли на карантин группы в детских садах

В Ярославле идет подъем заболеваемости ОРВИ. Уже начали закрываться на карантин группы в детских садах.



— В садиках № 41, 62, 135, 221, 227 закрыто по одной группе. Классов в школах города, закрытых на карантин по ОРВИ, нет, — сообщили 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославля.



В Роспотребнадзоре по Ярославской области отметили, что уровень заболеваемости ОРВИ сейчас соответствует среднему многолетнему значению. Эпидемиологический порог не превышен.



— По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии: РС-вирусы, риновирусы, бокавирусы, аденовирусы. Грипп не выявляется, — сообщили в ведомстве.

