«Смелых нет — все боятся»: колонка ярославны, объявившей раку войну

Ольга решила жить — и жить счастливо Фото: Ольга Маркович / Facebook.com

Ольга Маркович из Ярославля сама почувствовала — что-то не так с её телом... И пошла к врачу. С того момента перевернулась вся жизнь. Диагностировали рак. Сейчас идёт курс лечения. Трудный, долгий путь. Многие впадают в отчаяние, оказавшись в такой ситуации. Надеемся, колонка Ольги поможет тем, кто теряет надежду. «Я не боюсь смерти», — вдруг решила я для себя. То есть внезапной — боюсь, а вот с подготовкой — не боюсь. Мол, главное, успеть со всеми попрощаться, дать наказы, попросить прощения...



Как? Уже? Нет, нет, я ещё не готова!..



Я хочу увидеть детей взрослыми, полюбить их вторые половинки, внуков нянчить... Хочу дарить любовь и заботу близким... Очень хочу!



«У меня планы на жизнь!» — запускаю срочно в космос свой запрос и принимаюсь за работу... Работу многозадачную и постоянную — над душой и телом.



Больницы и палаты, врачи и лекарства ворвались и плотно остаются в моей жизни. Я как будто наверстываю за все года, которые не появлялась у врачей. Перелопачивание медицинских материалов теперь стало привычным делом: ведь врага нужно знать в лицо!



Не хочу вдаваться в подробности и описывать страх, боль, безразличие и разочарования на пути маленьких побед: операция, химиотерапия, операция, лучевая терапия (прохожу сейчас). Теперь это всё — мой личный опыт, чтобы веровать и любить с ещё большей силой.



И не люблю я хвалиться, мол, посмотрите, какая я сильная и смелая. Потому что не сильная и не смелая. И не встретила я за это время смелых — все боятся. Боятся боли, неопределенности, неизвестности. И все по-разному принимают это.

Я стараюсь со смирением и благодарностью.



Слава Богу за всё!



За то, что живу!



За тех людей (в том числе в белых халатах), которых он посылает мне в помощь, казалось бы, в самых безнадёжных ситуациях.



За тех друзей, которые без лишних слов и расспросов протягивают руку и не дают упасть.



За родных, чьи голоса слились сейчас в единой молитве.

