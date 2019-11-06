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Ольга Маркович

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Ольга Маркович

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«Смелых нет — все боятся»: колонка ярославны, объявившей раку войну

Как пережить самые трудные моменты, связанные со страшной болезнью

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Ольга решила жить — и жить счастливо

Ольга решила жить — и жить счастливо

Ольга Маркович из Ярославля сама почувствовала — что-то не так с её телом... И пошла к врачу. С того момента перевернулась вся жизнь. Диагностировали рак. Сейчас идёт курс лечения. Трудный, долгий путь. Многие впадают в отчаяние, оказавшись в такой ситуации. Надеемся, колонка Ольги поможет тем, кто теряет надежду.

«Я не боюсь смерти», — вдруг решила я для себя. То есть внезапной — боюсь, а вот с подготовкой — не боюсь. Мол, главное, успеть со всеми попрощаться, дать наказы, попросить прощения...

Как? Уже? Нет, нет, я ещё не готова!..

Я хочу увидеть детей взрослыми, полюбить их вторые половинки, внуков нянчить... Хочу дарить любовь и заботу близким... Очень хочу!

«У меня планы на жизнь!» — запускаю срочно в космос свой запрос и принимаюсь за работу... Работу многозадачную и постоянную — над душой и телом.

Больницы и палаты, врачи и лекарства ворвались и плотно остаются в моей жизни. Я как будто наверстываю за все года, которые не появлялась у врачей. Перелопачивание медицинских материалов теперь стало привычным делом: ведь врага нужно знать в лицо!

Не хочу вдаваться в подробности и описывать страх, боль, безразличие и разочарования на пути маленьких побед: операция, химиотерапия, операция, лучевая терапия (прохожу сейчас). Теперь это всё — мой личный опыт, чтобы веровать и любить с ещё большей силой.

И не люблю я хвалиться, мол, посмотрите, какая я сильная и смелая. Потому что не сильная и не смелая. И не встретила я за это время смелых — все боятся. Боятся боли, неопределенности, неизвестности. И все по-разному принимают это.

Я стараюсь со смирением и благодарностью.

Слава Богу за всё!

За то, что живу!

За тех людей (в том числе в белых халатах), которых он посылает мне в помощь, казалось бы, в самых безнадёжных ситуациях.

За тех друзей, которые без лишних слов и расспросов протягивают руку и не дают упасть.

За родных, чьи голоса слились сейчас в единой молитве.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
6 ноя 2019 в 14:16

Оля, сил тебе моральных и физических. Всё будет хорошо!
Школа 42.

Гость
6 ноя 2019 в 13:39

Надо бороться за свою жизнь,думать о будущем,стремиться исполнить все свои планы,а не раздавать прощальные поручения.

Гость
6 ноя 2019 в 13:08

Для начала нужно уехать из Ярославля, да и пол страны отравлено. Тут в город повышенный риск онкологии, полигон Скоково и много других вредных объектов убивают жителей незаметно.